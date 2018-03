Congo-Kinshasa: Linafoot - Quand les dirigeants des clubs défient le Ministre Papy Nyango !

Le bras de fer entre, d'un côté, le Ministre des Sports et Loisirs, Papy Nyango, et, de l'autre côté, les dirigeants des clubs ainsi que les organisateurs des différents championnats de football, a atteint à ce jour, une dimension très inquiétante. Hier, jeudi 1er mars, Papy Nyango a été défié par ces derniers, qui ont délibérément organisé le match Vclub-As Dragons au stade Tata Raphaël, alors que le Ministre venait de prendre la veille une décision, suspendant l'organisation de toutes les rencontres sportives aux stades de l'Etat. Les dirigeants sportifs l'ont vraiment défié. A Papy Nyango de tirer des leçons.

A en croire les sources proches du comité de gestion du stade Tata Raphaël, le Ministre Papy Nyango déplore la répartition inéquitable des recettes des matches qui se jouent dans les installations sportives de l'Etat. Il semble que le Ministère ne se retrouve pas trop bien dans cette clé de répartition. Les organisateurs et les clubs se taillent la part du loin, on ne donnant à Papy Nyango que des miettes. Or, en réalité, apprend-on d'un membre de la commission des recettes, les matches de ce dernier temps ne mobilisent pas grand-chose comme au début. Les recettes sont en baisse. Une réalité que Papy Nyango ignore et préfère priver les Kinois les rencontres sportives, le spectacle par excellence, regrette un supporter de Vclub croisé à la grande porte du stade Tata Raphaël.

La Linafoot persiste et signe !

Sachant que le Ministre a suspendu l'organisation des matches au stade Tata Raphaël, la Linafoot contestant cette décision, a persisté et programmé les matches hier, jeudi 1er mars, aux mêmes installations du Père Raphaël de la Kethulle. Les organisateurs ont notifié les clubs et les officiels de venir superviser les matches. La Linafoot a même lancé un appel à l'endroit des supporters et journalistes, de venir assister à ces deux rencontres et faire le constat de ce qui peuvent se passer. En outre, elle avait promis de demander le remboursement des frais qu'elle a engagé avec ses sociétaires pour l'organisation des rencontres au stade Tata Raphael si jamais ces matches ne sont pas organisés.

Il est 12 heures hier jeudi 1er mars, FC MK et RCK se pointent au stade Tata Raphael pour le premier match qui devait commencer à 13 heures. Les deux équipes trouvent le stade fermé. Elles tentent de rester pour quelque temps, mais sans succès. Il n'y a pas match, Papy Nyango a fermé le stade jusqu'à la répartition équitable de la clé des recettes. Désolé, MK et RCK rebroussent chemin. Il est 14 heures, bientôt le deuxième match, celui de Vclub contre Dragons.

Les supporters de Dauphins noirs prennent d'assaut la cour extérieure du stade. Pas pour longtemps, c'est le bus transportant les joueurs de Vclub qui arrive. Les gestionnaires du stade, Max Moke et son équipe prennent la poudre d'escampette. Finalement, le bus de Vclub entre dans le stade, et les joueurs se dirigent dans les vestiaires. Quelques minutes après, c'est l'As Dragons Bilima qui fait son entrée. Les stadiers de Vclub prennent alors possession du stade, et commencent à vendre le billet, pendant que les deux équipes se chauffent.

De son côté, la Linafoot envoie les officiels. C'est le coup d'envoi ! Le match se joue du début jusqu'à la fin sans le moindre incident. Vclub l'emporte par un score sans appel de 3 buts à 0. Les trois réalisations ont été inscrites à la première période, avec un doublé de Jean-Marc Makusu Mundele à la 11ème et 23ème minute. Oumar Sidibé a signé le deuxième but à la 22ème minute. C'était le tout dernier match de Vclub dans ce tour qualificatif. Il termine donc la course avec 36 points, derrière Dcmp 42 points sans défaite. Dans cette zone Ouest, Dcmp, Vclub, Ranger et Dragons joueront le play-off.