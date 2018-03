Congo-Kinshasa: Elections et marches du CLC - Ramazani Shadary met le Pprd en ordre de bataille !

Ex VPM en charge de l'Intérieur et Sécurité, le fraichement nommé Secrétaire permanent du Pprd a pris hier ses fonctions. Emmanuel Ramazani Shadary qui a reçu le flambeau des règnes du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie d'Evariste Boshab, envoyé de circonstance du Président Kabila, a été d'attaque dans son speech. "Le chef dit que nous sommes au front électoral ", confie-t-il d'entame. Mener le Pprd vers la victoire à "tous les niveaux aux prochaines élections" est, à l'en croire, sa mission principale. Pour y parvenir, le nouveau secrétaire permanent met les troupes sur le pied de guerre sur tous les fronts.

Et, par ailleurs, convie tous les membres et sympathisants de cette formation politique à œuvrer pour l'unité. "Unis nous vaincrons", a-t-il dit. Il insiste : "nous allons travailler la main dans la main". Posté à la tête du parti présidentiel en cette période pré-électorale marquée par les contradictions autour de la loi électorale qui régit le modus operandi des prochaines joutes, Ramazani Shadary n'a pas manqué de poser le curseur sur les pressions qu'exercent le Comité Laïc de Coordination avec ses marches convoquées, présentement, chaque fin de mois après des messes à l'Eglise Catholique des dimanches. "Ces affaires là du Comité ... c'est fini", crie-t-il.

A présent, il prône le corps-à-corps. Puisque des forces politiques sous couvert de ce Comité qu'il œuvre dans via l'Eglise, il est d'avis que le Pprd va, lui aussi, déplacer son mouvement vers ces nouveaux lieux de revendications : les paroisses catholiques. Il sied de rappeler, ici, que la veille de la marche du 25 février 2018, la paroisse Notre Dame de Kinshasa a été pris d'assaut par la jeunesse de cette formation politique regroupée derrière le mouvement dit des "bérets rouges".

Cette fois sans béret

L'approche Ramazani Shadary, pourtant, n'est pas, pour l'instant, de ce style. Lui, en tant que secrétaire permanant du Pprd, a appelé tous les cadres connus ou pas ainsi que tous les sympathisants à aller remplir les paroisses catholiques pour participer à la messe. Mais, aussi, pour apporter des offrandes, a-t-il dit avec un air drôle. "Nous avons besoin que notre Eglise ait de l'argent. L'Eglise n'a pas des moyens, nous devons aller donner de l'argent à l'Eglise. Chaque membre est prié d'aller à la messe ... donner des offrandes. Ceux qui ne seront pas vus dans des messes sont des infiltrés, des traitres... Nous avons besoin que les offrandes soient abondants", va affirmer le nouveau couronné au Pprd. Avec béret ? A demandé un membre dans la foule. Lui, avec doigté, a signifié qu'il fallait y aller comme participant simple. Mais, seulement, tenir au respect toute langue qui s'avérera enflammée à leur égard. "Leur mouvement se passe à l'Eglise. Maintenant, le notre aussi", clame Emmanuel Ramazani Shadary. Qui, avec force, soutient que le remède pour guérir le feu n'est rien d'autre que le feu.

Aucune frayeur

Outre les églises, Ramazani Shadary va déployer les forces du Pprd dans les rues pour exiger les élections. Il l'a dit : " la mission principale qui m'est confiée c'est de faire gagner le PPRD à tous les niveaux aux élections. Et nous allons gagner ces élections je vous promets. Dans les jours qui viennent nous allons mettre les gens dans la rue pour réclamer les élections". Ce que, le Parti du Peuple pour la reconstruction et la Démocratie dit ne pas être effrayé par l'ardeur d'autres forces politiques et sociales en action sur la scène politique. Le nouveau secrétaire permanent de cette principale formation de la famille politique du Chef de l'Etat Joseph Kabila est de cet avis. Par ailleurs, revenant sur les sanctions de certaines organisations régionales comme l'Union Européenne qui a eu à le sanctionner alors qu'il chapeautait la Vice-primature en charge de l'Intérieur et Sécurité, il est convaincu que cela n'est rien d'autres que des mesures prises pour les effrayer. Mais, ils n'ont pas peur. Le Pprd tient haut le flambeau de la lutte et sait qu'il y aura des élections. Et, enfin, à ces dernières, il compte rafler des victoires à tous les niveaux.

Nouvelles nominations

"Tout le monde doit penser comment le parti devra gagner à tous les niveaux", a lancé Ramazani Shadary à ses camarades du Parti. Pour configurer cette formation, conformément au nouveau statut et en phase aux défis électoraux prochains, il a annoncé la nomination ce samedi du comité exécutif national. Pour ce faire, dès ce vendredi 2 mars 2018, les numéros un des provinces doivent apporter une liste de trois à cinq noms en perspective des nominations par l'initiateur du parti, le Président Kabila.