Congo-Kinshasa: Elections 2018 - Le fil de non retour. Etat-CENCO : pas de divorce !

*Comment ne pas tenir l'engagement du 23 décembre 2018 ? Qui assumera la responsabilité d'un énième glissement dans le glissement ? Les congolais, las d'attendre indéfiniment, deviennent fous furieux et veulent à tout prix en découdre. Au moindre grésillement de la machine, personne ne calmera personne. D'où, l'impérieuse nécessité de tout mettre en œuvre pour régler les derniers détails. L'Etat et les Evêques sont placés dans l'obligation de sauver le processus électoral.

Décor

Et, pourtant, l'Accord de la Saint Sylvestre avait tout prévu. L'application rigoureuse et rapide de tout le dispositif conclu sous l'égide des Evêques aurait dû faciliter les choses. La décrispation politique, la fin du dédoublement des partis politiques, la redynamisation de la CENI et du CSAC, sans oublier, évidemment, l'autre pan entier du processus électoral au niveau des préalables techniques, sont parmi les priorités des priorités. Si tout ceci allait comme sur des roulettes, rien ne pouvait bloquer, ni perturber le processus. Mais, à l'allure où vont les choses, qui peut garantir la tenue des élections apaisées, à la fin du mois de décembre 2018 ? D'ores et déjà, l'on en appelle aux discussions directes entre le pouvoir et les Evêques.

Pont jeté

Le 15 mars 2018, c'est dans plus ou moins deux semaines. Le Parlement sera en session. Deux lois essentielles sont attendues. La loi portant répartition des sièges et la loi régissant l'exercice des manifestations publiques. Le débat sera houleux car, au cours de cette session-là, il sera question, pour la CENI, de présenter le rapport actualisé de ses activités. A voir comment les Députés de l'Opposition s'y préparent, maints analystes considèrent qu'une fois cette session terminée, le processus électoral pourrait prendre une nouvelle tournure. Déjà, le budget 2018 est là.

La loi électorale, quoique contestée, est aussi là. Le fichier dont la refonte totale aura pris plusieurs mois est à la phase de son traitement de qualité en vue d'en extirper les doublons. En juin prochain, si tout va bien, il sera question de convoquer le corps électoral, le 23 juin 2018. Alors que l'enrôlement des congolais de l'étranger sera lancé, la CENI sera en train, en même temps, d'apprêter les listes provisoires et définitives. Dans le calendrier publié le 5 novembre 2017, la date de la présidentielle couplée aux législatives nationales et provinciales reste maintenue au 23 décembre 2018.

Branle-bas...

Déjà, ça bouge dans le microcosme politique congolais. Une lettre de Minaku dont une copie volante a fuité sur les réseaux sociaux fait jaser. Jean-Pierre Kalamba N'galula, Rapporteur de la CENI, serait sur une chaise éjectable. Dans cette lettre, en effet, le Président de l'Assemblée Nationale mentionne, expressis verbis, qu'à la prochaine session du mois de mars 2018, la problématique de son remplacement, à la fois, par le Groupe parlementaire Udps & Alliés et l'Udps, en tant que parti politique, sera abordée en vue de se conformer, dit-il, à l'esprit et à la lettre de l'Accord de la Saint Sylvestre.

Allons à l'essentiel

Parallèlement, le Comité Laïc de Coordination, celui-là même qui convoque les marches et agite les rues, avait promis de revenir aux bons sentiments, si jamais il y avait des signaux forts en termes de début de l'application de l'Accord. Peut-on espérer ainsi qu'au bout de quelques libérations des prisonniers opérées dernièrement et, surtout, au regard de derniers développements de la situation politique à l'interne et à l'externe, avec le départ subodoré de Kalamba de la CENI, l'accalmie supplanterait la logique de la confrontation ? Rien n'est moins sûr. D'autant que les Evêques, dans leur foi et mission pastorale, disent n'avoir aucune ambition de briguer un mandat électif, ni de se substituer aux acteurs politiques. Donc, si l'essentiel est là, pourquoi encore cherchera-t-on à marcher ?