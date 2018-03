Congo-Kinshasa: Nouveau décor !

Le sujet que nous abordons ici est sensible, au même titre que l'est le moment choisi d'en parler. Il concerne la… Plus »

Face aux marches du CLC et pour gagner les prochaines élections, le Pprd sous Ramazani Shadary annonce le corps-à-corps politique avec tout contestataire. Preuve ? Désormais, l'opération "ruée vers les paroisses catholiques est lancée". La prochaine étape consistera à descendre dans la rue. Ni la rue, ni les paroisses ne sont patrimoines du CLC ou de ses sympathisants de l'Opposition. L'alerte est donnée à la Majorité/Pprd. Et, rien n'indique que ce soit du bluff. Toutefois, l'avenir le dira. et, certainement que la prochaine marche qu'appelera le CLC saura livrer la réponse.

Tenez ! L'élan est déjà donné. D'abord, naturellement, à la nouvelle habitude, regrettable du reste, d'heurts chaque fin d'année. Le 31 décembre 2017, le bis repetita était de rigueur. Depuis l'entame de 2018, par ailleurs, le rythme et la tension n'ont pas baissé. Chaque fin de mois de cette année électorale où le passage devant les urnes et les écrans tactiles des machines à voter, évidemment, est dit irréversible, marches du Comité Laïc de Coordination suivies des échauffourées deviennent des scènes habituelles. Les dates du 21 janvier puis du 25 février derniers ainsi que les morts ou blessés enregistrés illustrent bien cette fâcheuse donne.

Si, depuis 2016, le Congo-Kinshasa a pris l'habitude de célébrer ce que les éditorialistes ont eu à appeler "Saint Zinzin", comprendre des sérieuses crises de fin d'année, cette fois-ci, il y a bel et bien risque de célébrer plusieurs "pré- fêtes" de cette fameuse célébration des impasses avant une clôture plus salée.

Ça y est. Le thermomètre prélevant la température de la scène politique est en hausse. Le mercure y prend de l'ampleur. Et, c'est avec raison. Le décor qu'affiche l'agora politique de la République Démocratique du Congo est, présentement, aussi incertain que sujet à réflexions. Les mains sur les mâchoires, les congolais et autres observateurs s'y penchent, subodorant des jours à venir couverts de brouillard.

