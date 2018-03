Madagascar: Patrick Raharimanana - Directeur de Tsiafahy - Guerre déclarée

Patrick Raharimanana répond au directeur de la maison de force de Tsiafahy qui, au cours d'une conférence de presse, a annoncé qu'il portera plainte contre le président national du « Vitantsika io » pour avoir publié sur son compte facebook les révélations d'Houcine Arfa qui l'accuse d'avoir touché quatre millions d'Ariary de pot-de-vin.

Patrick Raharimanana confirme l'authenticité du document sonore qu'il a publié. Il encourage ainsi Zafilahy Vonjy Stéphanson à engager un expert pour vérifier l'authenticité de ce document qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Pour prouver l'information selon laquelle, le directeur de la prison était en contact réel avec Houcine Arfa et son épouse, Patrick Raharimanana a publié des photos prises à l'intérieur de Tsiafahy. Une manière aussi de prouver que le couple Arfa a réussi de s'introduire à l'intérieur de la prison réputée comme étant la plus sécurisée de Madagascar, un Smartphone qui leur a servi de prendre des photos et d'enregistrer des sons.

Révélations. D'après les révélations qui viennent cette fois-ci de Patrick Raharimanana, Houcine Arfa et son épouse ont eu une discussion dans la cour de la prison et non pas dans le parloir, et ce, contrairement à la procédure légale. Le candidat à l'élection présidentielle accuse le directeur de la maison de force de Tsiafahy, Zafilahy Vonjy Stéphanson, d'être le premier responsable de l'évasion en France du détenu Houcine Arfa qui se trouve actuellement en France.

En tout cas, avec cette riposte de Patrick Raharimanana, la guerre entre lui et le premier responsable de Tsiafahy est désormais déclarée. Pour l'heure, l'on ignore si la plainte de ce dernier a déjà été déposée. De son côté, Patrick Raharimanana annonce qu'il ne fera pas machine arrière. Il menace même de publier de nouvelles révélations dans les jours qui viennent.