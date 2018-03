Congo-Kinshasa: Au menu de la soirée du samedi 24 février 2018 / Halle de la Gombe - "A hauteur des yeux" édifie les spectateurs !

Le sujet que nous abordons ici est sensible, au même titre que l'est le moment choisi d'en parler. Il concerne la… Plus »

Il faut dire qu'il est impossible de chasser le naturel, étant donné qu'il retourne au gallot. La cohabitation de Tom et son fils Michi qui paraissait impossible, dès le départ, finit par être parfaite. C'est le destin devant lequel nul n'échappe. En dépit de son apparence physique de nain, il mettra son fils dans des conditions irréprochables. Michi mangera à sa faim, boira à sa soif, étudiera et s'épanouira. Tel un modèle de Papa.

Aucun bon père ne rejette son sang, non plus un seul digne fils ne peut se réclamer d'un père autre que celui de qui il est issu, malgré l'apparence physique. Michi n'est pas, au départ, fier de son Géniteur Tom. Aux amis de loisir, le petit Michi présentera son père Tom comme un Concierge. Une attitude déloyale, voire inhumaine, qu'il corrigera, naturellement, le plus tôt possible.

L'Institut Français de Kinshasa a présenté, samedi 24 février 2018, aux amoureux de la culture un film des Réalisateurs Evi Goldrunner et Joachim Dollhopf, intitulé "A hauteur des yeux". Le jeune Michi perd sa maman à bas âge, soit à cinq ans. Il s'en va à la recherche de son présumé père. Il finit par le trouver, mais sera déçu par l'apparence physique de ce dernier. Ne pouvant pas chasser le naturel, face aux conditions atrocement malsaines du Centre d'hébergement dans lequel il était interné, le petit Michi accepta de rejoindre son Géniteur. L'aventure de l'enfant Michi reste un mystère et un enseignement à l'égard des Parents comme de toute la société.

