« Il faut arriver à des programmes et non à des actions sporadiques », a-t-elle préconisé. Avant d'exhorter ces femmes à rêver grand. Cependant, elle a souhaité que la manière de prêter aux femmes rurales doit changer et surtout âtre flexible.

Avant d'ajouter que Mme Ouattara a toujours su se mettre au service de ses concitoyennes et concitoyens pour participer âprement à l'édification d'une Côte d'Ivoire solidaire et de partage.

Et surtout de « célébrer ces braves femmes qui travaillent sans relâche, loin des feux des projecteurs, dont le fruit des durs labeurs « nourrissent » les populations au quotidien, même pendant les moments les plus difficiles », a souligné Mme Sangaré.

Au total, ce sont 44 femmes issues des 31 régions de Côte d'Ivoire et du District autonome d'Abidjan qui ont reçu chacune, le 1er mars 2018, au Centre de conférence du ministère des Affaires Etrangères, à Abidjan-Plateau, un trophée, un diplôme et une enveloppe symbolique.

« La Cndhci tient à vous porter sous les projecteurs et à vous offrir le témoignage de son attachement aux valeurs de courage, de persévérance, d'abnégation au travail et de mérite que vous incarnez », a indiqué la présidente de cette institution, Mme Namizata Sangaré.

