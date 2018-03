Mali: Elèves et étudiants - Des mesures de sécurité routière exigées

Un meeting a réuni plusieurs centaines de magistrats et de greffiers pour revendiquer la libération sans… Plus »

Dans une de ses citations dans l'Essor, Abdoul Salam Togola menace les autorités compétentes à trouver une solution à la situation plus que critique. « Notre prochaine marche sera pire et n'aura pas de limite. Nous allons perturber la circulation et prendrons, désormais, notre avenir en main... », a-t-il dit

Indignés par les accidents mortels des étudiants du fait des camions benne, pire encore par l'inaction des autorités scolaires et universitaires, les élèves et étudiants ont déclenché une première grève de 48 h (26-27 février) pour exiger des mesures de sécurité routière. Ils observent depuis mercredi une seconde grève de 72 h qui prendra fin demain vendredi.

« Soit on donne des heures de circulation aux camions bennes qui soient différentes des heures de circulation des étudiants, soit nous décidons de ne plus aller à la cité universitaire de Kabala », tranche Abdoul Salam Togola.

Abdoul Karim Togola dit « Willy », le secrétaire générale de la coordination des Associations des élèves et étudiants du Mali lance un ultimatum aux autorités scolaires et universitaires voir de l'Etat.

L'Association des élèves et étudiants du Mali est sur le pied de guerre pour exiger des autorités scolaires et universitaires voire de l'Etat des mesures immédiates de sécurité routière sur la route qui mène à la cité universitaire de Kabala.

