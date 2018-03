Madagascar: Fondation Friedrich-Ebert Stiftung - Des équipements pour le service de la communication du Sénat !

L'ambassadeur d'Allemagne, Harald Gehrig, le directeur des Affaires Africaines auprès du ministère des Affaires Etrangères d'Allemagne, Ralph Timmerman et le représentant résident de la Fes, Marcus Schneider ont honoré la cérémonie de remise des dons avec les représentants du Sénat dont son président, Rivo Rakotovao.

La semaine dernière, un atelier d'échanges entre les parlementaires et les journalistes s'est tenu à Antsirabe. Co-organisé par la fondation allemande Friedrich Ebert-Stiftung (Fes) et l'Institut Electoral pour une Démocratie durable en Afrique (Eisa), l'atelier en question a été axé sur le travail parlementaire. A l'issue, plusieurs recommandations émanant des deux parties ont été formulées et seront bientôt transcrites dans un rapport.

Pour maintenir cette esquisse de collaboration prometteuse entre le Parlement et les gens des médias, et dans le cadre du programme de coopération parlementaire de la Fes, cette dernière a remis, hier au Palais d'Anosikely, des matériels d'équipements au service de la communication du Sénat. Le but étant de « redynamiser le site web de la chambre haute et de renforcer sa communication institutionnelle ».

Par ailleurs, l'octroi de ces matériels permettra d'« améliorer l'accès des journalistes et du public aux informations émanant du Parlement », selon toujours les informations fournies. Cinq ordinateurs avec les équipements inhérents, deux télévisions écran plat, deux vidéos-projecteurs, deux ordinateurs portables, une imprimante, une caméra et un appareil photo sont, entre autres, les matériels remis.