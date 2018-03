Afrique Centrale: Axe Kinshasa - Harare. Elections 2018 - E. Mnangagwa encourage Kinshasa !

En mal d'élections non-organisées fin 2016 alors que le mandat, le deuxième et dernier constitutionnel, arrivait à sa fin, la RDC passe des sales temps politiques depuis. Cela, avec un regain de tension au sein de la société. Grand comme un continent et situé au cœur des grands-lacs avec 9 pays voisins, la situation de la RDC est redoutée au cas où fin 2018, comme en 2017, il n'y a pas d'élections. C'est ainsi, lance des analystes, qu'un ballet diplomatique est noté à Kinshasa. Visiblement, E. Mnangagwa n'aura pas manqué d'être un des ces lanceurs d'alerte aux oreilles du Pouvoir. Lisez le document intégral qui reprend divers autres aspects des discussions Mnangagwa-Kabila.

A propos de ce processus électoral, le Chef de l'Etat Zimbabwéen a salué les efforts du Gouvernement congolais et de la CENI pour son bon aboutissement et dans un climat apaisé ", dit le communiqué final. Enfin, les deux présidents ont émis le vœu de voir toutes les parties prenantes de la République démocratique du Congo et du Zimbabwe " se mobiliser dans la sérénité, pour la réussite des processus électoraux en cours dans les deux pays respectifs".

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.