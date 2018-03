Madagascar: Taxi brousse à Andohatapenaka - Installations sans trop de difficulté

Avant d'ajouter que «par respect aux initiatives du ministère de tutelle, nous disposons de deux guichets situés respectivement à Andohatapenaka et à Ambodivona». Propos partagés par Dede, président de la coopérative Vatsy qui affirme également que ladite coopérative dispose de deux guichets. Par rapport aux vives réactions de certains transporteurs ainsi que d'usagers, le transfert des coopératives reliant les axes RN1 et RN6 à Andohatapenaka s'est fait sans casse hier.

Ambodivona. Certaines coopératives sont toutefois restées à l'ancienne gare routière d'Ambodivona. Entre autres, la Vatsy et la Cotisse. Disposant d'infrastructures qui leur sont propres et ne dérangeant pas la circulation, celles-ci peuvent rester sur les lieux. Ce qu'Alain R, président de la coopérative Cotisse a tenu à confirmer. «La loi prévoit que les coopératives qui disposent d'infrastructures leur soient propres, ne sont pas contraintes de suivre la procédure de transfert à Andohatapenaka», a noté le numéro Un de la Cotisse.

Les coopératives desservant la RN1 et la RN6 ont suivi sans résistance les consignes du ministère des Transports et de la Météorologie hier.

