Madagascar: Andohalo - Randonnée culturelle dans la Haute Ville

Une visite des sites et des places historiques d'Andohalo et ses environs comme le Palais de la Reine attend tous ceux qui vont participer à cette randonnée culturelle dans la Haute Ville.

Découvrir des sites au rythme de vos pas, prendre le temps de la balade en vous enrichissant de nature, d'art et d'histoire... Le 25 mars, une randonnée culturelle se tiendra dans la Haute Ville. Evènement ouvert à tout public.

Un évènement qui sort des sentiers battus ! Le 25 mars, les amoureux d'histoire et de marche pourront se joindre à la randonnée culturelle organisée par le Lions club new century santatra, qui se tiendra dans les environs d'Andohalo, un quartier hautement culturel. Une journée qui s'annonce exceptionnelle et pendant laquelle le public pourra apprécier le paysage, tout en découvrant l'histoire de tous ces lieux historiques et goûter à des plats et snacks typiquement malgaches.

Les randonneurs se donneront rendez-vous sur le devant du fameux restaurant Il Giardino Di Lorenzo, au jardin d'Andohalo où « mofogasy », « ramanonaka », « menakely », café, thé, lait ou encore du « vary amin'anana » les attendent. Après ce bon petit déjeuner à la malagasy, place aux choses sérieuses. Ils auront ensuite droit à une visite guidée dans la Maison Jean Laborde, sur la fameuse place d'Ambonin'Ampamarinana, le Palais d'Andafiavaratra et celui de la justice, le Rova Manjakamiadana, feront un tour dans le quartier d'Ankadinandriana et d'Ambavahadimitafo et bien sûr au Musée de la photo ouvert récemment.

Tous partageront ensuite un dîner au restaurant Il Giardino Di Lorenzo. Au menu : salade de crudité « Del Giardino », Manara-molotra (langue, tripe, entrecôte, queue de zébu), carpe royale (carpe, poitrine de porc fumé) ou Cassoulet (viande de porc et haricots) accompagné de riz blanc ou riz rouge avec achard, ro mazava et angivy et bien sûr au dessert, le gâteau d'anniversaire du Lions club new century santatra, organisateur de l'évènement qui célèbre cette année son XVe anniversaire.

Historique. Située au cœur de la Haute Ville, la place Andohalo est un haut lieu hautement historique où Rois et Reines ont été intronisés, discours et édits royaux ont été promulgués, et où la naissance de la République malgache a été solennellement proclamée. Remplissant d'importantes fonctions politiques, économiques et sociales depuis 1610, c'est avec l'administration coloniale que la Place devient un lieu de divertissement public, baptisé alors Place Jean Laborde.

Au fil du temps, la place semble de moins en moins bénéficier de la considération et de la conscience patrimoniale des habitants et ne répond plus aux besoins des habitants qui lui préfèrent les sites d'attraction en dehors de la ville. Pourtant, le potentiel offert par la Place est indéniable, tant du point de vue historique que géographique. Andohalo et ses environs, un quartier à découvrir !