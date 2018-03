Madagascar: Carburants - Des prix fixés en accord avec les pétroliers

L'Etat a pris des mesures pour contenir la hausse des prix à la pompe, et ce, malgré le fait que le contexte international s'avère difficile, afin d'éviter les chocs dans la vie quotidienne des consommateurs.

Une révision à la hausse de 600 Ariary/litre par rapport au prix de référence calculé. « C'est ce qui permet d'atteindre la vérité des prix des carburants à Madagascar. Mais l'Etat a pris des mesures pour contenir cette hausse des prix, et ce, malgré le fait que le contexte international s'avère difficile, afin d'éviter les chocs dans la vie quotidienne des consommateurs. En effet, le cours du baril de pétrole a augmenté jusqu'à environ 70 dollars, sans oublier les tensions au niveau des pays producteurs. Et le dollar s'apprécie sur le plan mondial. L'Etat via le ministère de l'Eau, de l'Energie et des Hydrocarbures, a dirigé la fixation des prix des carburants en accord avec les opérateurs de distribution pétrolière », a expliqué le ministre de tutelle, Lantoniaina Rasoloelison, lors d'une conférence de presse hier dans ses locaux à Ambohijatovo Avaratra.

Quatre fois. Ainsi, le prix du litre du gas oil a connu une hausse de 90 Ariary tandis que celui du litre du pétrole lampant a augmenté de 30 Ariary depuis hier. « Rappelons que le gas oil s'achetait à 3 300 Ariary/litre en mai 2017. Ensuite une baisse de l'ordre de 300 Ariary par litre a été observée. Et même si l'on a procédé quatre fois à une révision à la hausse des prix à la pompe jusqu'ici, on n'a pas encore atteint le même niveau au mois de mai 2017 puisque le prix actuel du gas oil s'affiche à 3 280 Ariary le litre. Depuis ces deux derniers mois, nous avons maintenu les prix de ces produits pétroliers », a-t-il évoqué. L'Etat négocie avec les opérateurs pétroliers en matière de structuration des prix à la pompe. La fixation automatique des prix maxima des carburants se basera désormais sur la fluctuation des cours internationaux des produits pétroliers et sur taux de conversion de l'Ariary et du dollar.

Etude. Quant à la fixation des marges bénéficiaires perçues par ces compagnies de distribution pétrolière, « les deux parties vont coopérer afin d'engager un cabinet international indépendant se chargeant de cette étude. Pour ce faire, les opérateurs vont présenter leurs états financiers et leurs états de dépenses. L'étude se fera ainsi dans le cadre d'une démarche participative. Les résultats devront être connus d'ici six mois », a conclu le ministre de l'Eau, de l'Energie et des Hydrocarbures.