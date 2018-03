Madagascar: Commerce et consommation - Les produits Tiko retirés du marché

Coup dur pour la société Tiko - AAA. Tous ses produits ne sont plus autorisés à la vente. Le ministère du Commerce et de la Consommation a publié hier, un communiqué qui confirme cette interdiction. « En exécution de l'arrêté intermistériel N°24381 du 3 octobre 2017, modifié par l'arrêté n°24392 portant suspension des activités de la société AAA, tous produits issus de cette société offerts sur le marché ne sont pas en position réglementaire et peuvent faire l'objet de saisie à tout moment ».

Pour rappel, le gouvernement a décidé cette suspension des activités de Tiko-AAA pour cause d'absence de permis environnemental. Depuis des négociations ont eu lieu entre l'administration et l'entreprise. Les groupements d'entreprises ont également encouragé les discussions entre les deux parties. Des négociations qui n'ont pas visiblement abouti puisque la suspension des activités de la société est confirmée par des mesures concrètes comme le retrait des produits Tiko dans les rayons des grandes surfaces et des autres distributeurs. « Des mesures de retrait ont été effectuées à cet effet par le ministère du Commerce et de la Consommation sur le marché ».

Ce département invite ainsi les distributeurs des produits Tiko - AAA de prendre les mesures qui s'imposent pour rendre effective cette décision administrative. « De ce fait, il est à rappeler à tout opérateur économique d'en prendre acte et mesure y afférentes afin d'exécuter les décisions administratives, sous peine d'engager sa responsabilité » selon toujours le ministère du Commerce et de la Consommation.

En tout cas, ce sont aussi les employés et les consommateurs qui sont pénalisés par cette suspension d'activité dans la mesure où Tiko-AAA emploie des centaines de personnes et ses produits sont prisés par beaucoup de consommateurs.