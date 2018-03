Mali: Scolarisation des filles - Un taux très bas dans le cercle de Yélimane

Un meeting a réuni plusieurs centaines de magistrats et de greffiers pour revendiquer la libération sans… Plus »

filles et leurs parents. La sensibilisation doit s'amplifier, car jusqu'à présent les mères gardent les petites filles à la maison pour les petits travaux ménagers et les préparent à un mariage incertain, a-t-elle conseillé.

Dans la Commune rurale de Tringa-Maréna avec 5 villages, il n'existe qu'un seul second cycle avec 35 filles sur 236 garçons. Elles sont seulement 6 filles en 9e, 8 en 8e et 21 filles en 7e.

Pour Mme Doucouré Katsho, les raisons sont, entre autres, la méconnaissance de la valeur de la scolarisation de la fille, l'insouciance des parents et les mariages précoces et forcés.

Entretien avec Katsho Doucouré, parent d'élève, membre du comité de gestion des affaires scolaires, et sage-femme de son état. Elle relate les causes de la faible fréquentation de la jeune fille et glorifie l'Amscid.

