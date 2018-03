Madagascar: Etudes internationales - Optimiser sa candidature avec FIGS

Effectuer ou poursuivre son cursus universitaire à l'étranger n'est pas donné, mais reste possible. D'autant plus que cela garantit, dans le marché du travail, une meilleure employabilité. Pour optimiser sa chance d'être recruté dans les meilleures écoles, il faut choisir les meilleurs accompagnements et dispositifs de recrutement.

« France International Graduate Schools » (FIGS) fait partie de ces dispositifs de recrutement international, implanté en Afrique et en Asie depuis trois ans, FIGS s'implante cette année à Madagascar. Dans le dessein de « contribuer au développement économique du pays par la contribution d'une émergence de l'élite et de l'excellence académique, par une meilleure employabilité des jeunes notamment. » comme le disait Jonathan Ranjatoelina, Directeur du bureau Madagascar. 20 écoles sont actuellement regroupées au sein de FIGS, englobant des filières aussi diverses que la communication et les médias, les sciences du management, ou encore le développement durable, etc.

Facilitation. La stratégie de FIGS s'articule alors dans l'accompagnement et la facilitation des démarches de recrutement de nombreux candidats aux études internationales. Il est par ailleurs important de noter que l'institution ne délivre pas de bourses. Pour étudier dans l'Hexagone comme partout ailleurs dans le monde, il vaut donc se préparer en amont et y mettre le prix, les frais de scolarité s'élevant entre 7 500 euros et 9 000 euros pour les écoles françaises de FIGS et à partir de 9 000 à 17 000 dollars pour le master (et plus) aux Etats-Unis. Mais le jeu en vaut largement la chandelle ! Pour les intéressés, FIGS est présent sur facebook et surtout en live, au Salon des études internationales et tous les renseignements y seront fournis avec le sourire !