Mali: Yélimani - L'Amscid au chevet des filles élèves

L'Association malienne pour la solidarité et la coopération internationale (Amscid), en partenariat avec le club Unesco terre bleue de (Paris) et l'Association solidarité-Mali de Béthune, a effectué des remises de kits scolaires aux filles des seconds cycles de Maréna et celles de la 6ème de Tambacara. Les remises ont fait l'objet de cérémonies, mercredi 21 février à Maréna et le 22 février à Tambacara.

Les cérémonies ont été marquées par la présence des élus locaux, les préfectures, les parents d'élèves, les enseignants, les filles récipiendaires, les notables et le président de l'Amscid, Bassirou Diarra.

Dans le cadre du parrainage des filles des écoles de Yélimani, ce projet vise à leur apporter un suivi pédagogique et une amélioration des conditions de travail, a expliqué Bassirou Diarra, président de l'Amscid.

Les filles des trois classes du second cycle de Tringa-Maréna ont reçu des kits scolaires comprenant des cahiers, des matériels de géométrie, des livres de français, grammaires-conjugaison, des livres de math, un dictionnaire de poche pour chacune.

Elles ont aussi eu droit à des mots d'encouragement de la part de Bassirou Diarra. Le président de l'Amscid a pris l'exemple sur le sous-préfet de la localité, Mme Diarra Aïssata, pour exhorter les jeunes filles à prendre les études au sérieux, afin d'occuper des postes de responsabilité dans les jours à venir.

Goundo Goré, handicapée physique, en classe de 7ème est parmi les récipiendaires. Elle a dit être contente du geste de l'Amscid et de ses partenaires. Elle a promis un bon résultat.

« Avant vos interventions, notre effectif était toujours pauvre avec un cycle très court. Mais grâce à vous, Amscid, ce fléau diminue au fil du temps », a témoigné Kadiatou Diarra, élève en 9ème et porte-parole des récipiendaires. Dans la Commune de Tambacara, des filles de la 6e ont bénéficié des kits scolaires.

Leurs kits étaient composés de cahiers, de stylos, et des livres (calcul, histoire et géo, science d'observation, français, grammaire et conjugaison). Leur porte-parole, Aminata Doucouré, a remercié le donateur, Bassirou Diarra et son équipe.

Des remerciements sont allés à l'endroit de l'Amscid et de ses partenaires. Ils ont aussi reçus des doléances telles que des livres d'anglais pour le second cycle de Maréna, des matériels

didactiques pour les enseignants à Tambacara. Les dons sont estimés à plus de 2 500 000 F CFA,