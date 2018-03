Madagascar: Campagne présidentielle - Les dés sont pipés

Les déclarations de candidature se multiplient, mais ceux qui disent vouloir participer à la course à l'élection présidentielle ne peuvent pour le moment pas relayer leur message auprès de la population. Les règles du jeu sont donc faussées, mais une prise de conscience des citoyens apparaît. Ces derniers ne sont pas dupes et savent démêler le vrai du faux. Ils ne tiennent pas compte de ce qui n'est que faux semblant et propagande. La campagne de l'élection présidentielle n'est pas encore officiellement commencée, mais on s'aperçoit que les dés sont déjà pipés.

Pour arriver à contrer l'offensive médiatique de son rival déclaré, le régime en place doit multiplier les initiatives. Et, il est obligé d'user des moyens en sa possession pour arriver à remonter la pente. Il dispose des prérogatives de la puissance publique et il ne se prive pas de les utiliser. Les déplacements soigneusement préparés bénéficieront d'une couverture très large des médias officiels. Les organes de presse favorables au régime vont faire des reportages très élogieux.

