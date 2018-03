Mali: Tomba - Mme Tounkara Fatoumata Sissoko, présidente d'une tontine à Bamako

Un meeting a réuni plusieurs centaines de magistrats et de greffiers pour revendiquer la libération sans… Plus »

Et souvent, avant de mettre la main sur ces cotisations non payées, la présidente complète l'argent avant de le remettre à celle qui doit encaisser.

Pour la bonne marche de la tontine et pour plus transparence dans la tontine, la présidente Mme Tounkara tient un cahier dans lequel est écrit le nom de chaque membre de la tontine.

C'est partant de la qualité de sa personne qu'elle tient par semaine une tontine en raison de 2 500 F CFA par personne. « On se rencontre une fois par semaine plus précisément tous les mercredis dans l'après-midi chez Mme Tounkara pour ramasser &&& la somme totale qui est remis à quelqu'un par &&& », explique une adhérente à la tontine de TFS.

« Tomba » comme on les appelle communément à Bamako, les responsables de tontine sont des personnes fortes de caractère avec un charisme à n'en pas douter. TFS incarne ses qualités pour fédérer plus d'une vingtaine de femme depuis 3 ans.

