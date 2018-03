Cote d'Ivoire: Affaire Forum d'Adjamé - Qui a étouffé la plainte du 15 octobre 2008 contre Acoma-Acoproma

À la suite de ces découvertes, Bachir Touré a été rayé des effectifs de la Sicg et invité à se défendre devant la justice, dans le cadre de la plainte citée plus haut.

Un cachet portant la mention « SICG DES GESTION LOYERS ET RECOUVREMENT » avait été apposé sur les « Attestations fictives » et sur les fiches pour montrer qu'il y avait un prétendu accord de la SICG. Mais il s'agissait purement et simple de faux !

Suite à cette découverte, le Parquet du Tribunal d'Abidjan a été saisi d'une plainte le 15 octobre 2008 contre feue Dame Kouadio Yah, alors Présidente d'ACOPROMA pour faux et usage de faux, incitation à la désobéissance, troubles à l'ordre public, et mêmes menaces imminentes de mort. La plainte a été enregistrée sous le N° 5630/D.

L'on apprend par ailleurs que le chef de l'État a instruit le Gouvernement de travailler à une solution qui arrange toutes les parties, dans le respect des règles de l'État de droit, et sur la base des décisions de justice, des travaux antérieurs, et des documents existants.

Par ailleurs hier, le comité interministériel mis en place n'a pas pu tenir une de ses séances, à cause de l'absence du ministère de l'intérieur et de la sécurité.

