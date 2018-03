Mali: La Nation reconnaissante à Soumana Coulibaly

Un meeting a réuni plusieurs centaines de magistrats et de greffiers pour revendiquer la libération sans… Plus »

Depuis 2009, il est chargé du suivi et d'appuis/conseils aux associations et ONG maliennes partenaires de Stichting Kinderpostzegels Nederland. Soumana Coulibaly occupe le poste du directeur exécutif à Enda Mali depuis 2012.

Le récipiendaire a aussi conduit des études sur la migration des jeunes au Mali, sur les enfants talibés en milieu rural au Mali (Banamba, Nioro du Sahel, Niono, Youwarou, Ségou) et sur les enfants talibés en milieu urbain au Mali, Niger, Sénégal et Burkina Faso.

Soumana Coulibaly a été responsable administratif et financier d'Enda-Ters monde au Mali (1989-2002) et coordinateur national d'Enda-Tiers monde au Mali de 2002 à 2011.

Le médaillé a remercié le président de la République, Grand maître des Ordres nationaux et Mme le ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille.

Pour le ministre de la Promotion de la femme, de l'Enfant et de la Famille, Mme Traoré Oumou Touré « cette médaille récompense les qualités professionnelles de savoir faire et de connaissance et son investissement auprès des secteurs publics et privés ».

Copyright © 2018 Les Echos. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.