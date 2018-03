Madagascar: Pétanque - Elections CBT - Vil chantage de la Fédération de pétanque !

Et quand la même fédération confiait à Jean Luc Razafindrabe la sélection des joueurs qualifiés aux prochains Masters de France, cela frise tout simplement le ridicule. Car l'homme est tout notamment un très grand businessman mais pas un technicien de la pétanque. Et les résultats vont le montrer car on sait ce que valent aujourd'hui Cocklet, Lahatra et même Tiana Tonnerre. Eh oui !

De tels agissements ne font que ternir davantage l'image de cette fédération qui a pris un coup quand il n'hésitait pas à faire du copinage dans l'encadrement des équipes nationales aux championnats du monde où, le DTN et sa femme se parent de tous les lauriers en cas de bons résultats, alors qu'ils n'avaient aucune qualité d'entraîneur. Encore moins de titre de champion à faire valoir. Les reconnaissances de l'Etat vont évidemment à ces deux personnes car la Fédération se gardait bien d'indiquer que l'homme par qui ces titres de champions du monde sont arrivés, a pour nom Dolys Randriamarohaja. C'est ce dernier qui se tape tout le boulot et ce sont les autres qui reçoivent les éloges.

Redorer le blason du CBT. Et si ce n'est pas de l'ingérence, Dieu sait que cela lui ressemble même si on a du mal à comprendre ce vil chantage alors que la faute à Rinah, si faute il y avait, c'est sa volonté de redorer le blason de ce club fortement terni par les lourdes dettes contractées ces dernières années.

Les élections pour les membres de bureau du Club Bouliste de Tananarive auront lieu ce jour à Mahamasina. Ayant son propre candidat pour présider le Club Bouliste de Tananarive, le président de la Fédération Béryl Razafindrainiony va jusqu'à faire du chantage auprès des joueurs internationaux en leur interdisant d'entrer en contact avec l'un des candidats notamment Rinah Mahefa Andriamampiadana. Pire encore et comme tout va se tenir ce jour au clos du club, la Fédération a interdit aux habitués des tournois internationaux de se rendre sur les lieux depuis voilà déjà une semaine et ce jusqu'aux élections.

