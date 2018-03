Madagascar: Salon des études internationales - Une dizaine de destinations à découvrir

Quel étudiant n'en rêve pas ? Partir à l'étranger pour réaliser un rêve ou atteindre un objectif : celui de poursuivre des études longtemps rêvées et décrocher un diplôme qui aidera à construire une belle carrière.

Entre le rêve et la réalité, il faut franchir le pas et surtout, ne pas se tromper sur son choix. C'est justement ce que propose le « Salon des études internationales » qui se tient depuis hier au Carlton. Organisé par Madajeune, ce salon propose aux étudiants ou professionnels intéressés par un cursus international, des possibilités d'étudier à l'étranger, vers des destinations variées, des Etats-Unis à l'Inde en passant par l'Indonésie, la France ou encore l'Allemagne, l'Angleterre, l'île Maurice, etc...

Ce salon qui en est actuellement à sa neuvième édition, accueille plus d'une dizaine d'exposants étrangers qui informent sur le fonctionnement des études, les modalités d'échanges, ainsi que les filières d'excellence dans les pays de destination, le financement des études, les cours de langues, le voyage, l'hébergement, etc. Des conférences à thèmes sont également au programme, aujourd'hui, de 9 h à 17 h non stop. L'objectif est alors de recruter des étudiants malgaches pour les universités et grandes écoles étrangères, et créer des partenariats entre les établissements supérieurs malgaches et étrangers.