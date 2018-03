Cote d'Ivoire: CAN 2021 - Construction des stades, la première entreprise connue

En marge de l'inauguration du stade rénové du Bingerville, le ministre des Sports et Loisirs a annoncé que les marchés pour la construction et la rénovation des stades et terrains d'entrainement pour la CAN 2021 ont été attribués.

4 entreprises ont obtenu le marché pour doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures sportives afin d'accueillir cette compétition majeure du football africain.

« Nous venons à peine de finir les appels d'offres. Les appels d'offres ont été bouclés, quatre entreprises ont été retenues pour la construction du stade à San-Pedro, de Yamoussoukro, la réhabilitation du stade de Bouaké et d'un nouveau stade à Korhogo.

Les travaux doivent commencer au mois d'avril. Ils auront une durée de 24 mois. C'est pour dire qu'en juin ou juillet 2020, ces stades doivent être livrés », a dit le ministre Amichia François.

Pour la construction du stade de 20 000 places et quatre terrains d'entrainement de Yamoussoukro, le marché a été attribué au groupe français SOGEA SATOM.

Une convention entre le groupe et l'État de Côte d'Ivoire a été signée le jeudi 1er mars 2018 au cabinet du ministre des Sports et Loisirs. Pour ce qui est de l'identité des autres entreprises, il faudra patienter.

Toutefois, l'on est en mesure d'indiquer qu'elles sont d'origine Européenne et Chinoise ( 2 entreprises Européennes et 2 entreprises Chinoises) . Selon les informations en notre possession, le ministre des Sports et Loisirs devrait parapher une autre convention avec la seconde entreprise, le mardi 6 mars 2018.