Mali: Les tontines - Non réglementées, mais prolifèrent

Mais d'après la Banque mondiale, la tontine représente près de 15 % du chiffre d'affaire des banques et compagnies d'assurance dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest africain (Uémoa).

La protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées ou handicapées. Le développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et l'amélioration de leurs conditions de vie.

Les mutuelles sont des groupements à but non lucratif qui, essentiellement au moyen des cotisations de leurs membres, se proposent de mener dans l'intérêt de ceux-ci ou de leurs familles une action de prévoyance de solidarité et d'entraide.

Les tontines existent sur tous les continents mais elles sont le plus rependues en Afrique et en Asie. Au Mali, il n'y a pas de loi précise pour les tontines mais il y a une loi pour les mutualités. En réalité, la tontine est une association qui a le même statut que les mutuelles.

