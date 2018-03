Ile Maurice: Riambel - Des bénéficiaires du VRS de St-Félix sonnent l'alarme

Qui plus est, il n'y a qu'un sentier qui sépare ces zones humides des terres VRS. Ce qui inquiète encore plus Hamraaz Kurrun, autre bénéficiaire et aussi membre du collectif Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL) : «lorsqu'il pleut abondamment, cette zone est complètement inondée et ce problème perdurera logiquement après que les gens auront construit leurs maisons».

Les wetlands sont des terres qui retiennent l'eau en surface et qui en sont cou- vertes toute l'année ou pendant au moins quelques mois au cours d'une année. Il y est d'ailleurs interdit de constru- ire aux alentours de ces zones humides. La distance exacte étant déterminée après arpentage et expertise du terrain en question.

