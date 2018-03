Mali: Tontines et problémes

Les tontines sont source de revenus pour certaines femmes mais elles peuvent également être source de problèmes. Des femmes expliquent ce qui amène des problèmes dans les tontines.

Anta Maiga (étudiante) : « La tontine est un moyen d'économiser de l'argent et de renforcer les liens familial, amical, ou autre.

Maintenant, les problèmes liés à la tontine sont dus à la malhonnêteté de la présidente ou les autres membres qui ne payent pas à temps. Il y a aussi celles qui refusent de payer les autres une fois qu'elles ont encaissé leur argent ».

Ami Diarra (ménagère) : « Il y a de nombreux problèmes au niveau des tontines de nos jours et ces problèmes viennent du fait que certaines prennent l'argent et refusent de payer les autres. Il faut aussi noter qu'au début de la tontine les gens viennent nombreux mais quelques temps après on constate que les gens ne viennent presque plus ».

Aicha Traoré (communicatrice) : « La tontine est un système d'épargne généralement adopté par les femmes. Grâce à la tontine, les femmes arrivent à surmonter leurs difficultés financières et résoudre certains problèmes. Sa particularité est qu'elle favorise l'entraide et la cohésion sociale.

Pour moi, l'incompréhension, le mauvais caractère de certaines personnes, le retard dans le payement ou le non payement sont à la base des problèmes dans les tontines ».

Fanta Sow (ménagère) : « La tontine est la meilleure manière pour une femme d'épargner et elle permet aux femmes de se rencontrer, d'échanger.

Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans les tontines et la cause principale de ces problèmes est que certaines personnes se précipitent pour encaisser l'argent et après elles disparaissent ».

Assan Kéita (commerçante) : « La tontine nous permet d'épargner de l'argent, mais de nos jours il y a beaucoup de problèmes dans les tontines car certaines payent régulièrement et d'autres non. La présidente aussi n'est pas souvent très honnête avec les membres ».