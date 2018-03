Madagascar: BFV-Société Générale - Une agence tout en un à Talatamaty

La BFV-Société Générale poursuit sa politique de proximité, d'accompagnement et démontre une fois de plus qu'elle place constamment ses clients au centre de ses préoccupations.

La BFV-Société Générale continue d'étoffer son réseau d'agence. La banque a inauguré avant-hier, son agence tout en un, à Talatamaty. Et ce, à l'occasion d'une cérémonie qui a vu la présence des représentants du ministère des Finances et du Budget, de la Commission de Supervision Bancaire et Financière (CSBF) et des autorités locales.

Agence complète. Il s'agit, en fait, d'une extension de l'agence de Talatamaty ouverte en mars 2017 sous forme d'espace aménagé pour accueillir particuliers, professionnels et entreprises. Et comme l'objectif de la BFV-Société Générale est d'améliorer constamment ses services, l'agence de Talatamaty fut complétée par un centre d'affaires et un Espace Premier. Une agence complète destinée à toute la gamme de clientèle de la banque et qui a l'avantage d'être située dans une zone périphérique sur l'axe de l'aéroport internationale d'Ivato. Privilégiant ainsi une proximité avec l'Ouest d'Antananarivo en pleine expansion, l'agence assure toutes les opérations bancaires, et dispose d'un centre d'affaires pour les entreprises , avec l'expertise du Groupe Société Générale dans le domaine du cash management et le Global Transaction Banking.

Par ailleurs, un Distributeur Automatique de Billets disponible 24h / 24 et 7j/7 pour des retraits acceptant un grand réseau de carte : VISA, MasterCard, Américan Express, Union Pay...

Interaction. « Nous poursuivons notre politique de proximité avec l'ouverture de cette agence, avec toujours la même ambition : offrir bien plus que de simples agences et proposer un service client personnalisé avec l'Espace Premier et le Centre d'Affaire », a expliqué Bruno Massez, PDG de la BFV-Société Générale, lors de l'inauguration de cette agence.

En effet, avec cette configuration d'agence tout en un, la BFV-Société Générale répond à un besoin des clients qui souhaitent disposer des différents services au même endroit. Un modèle qui lui permet de développer de nouveaux modes d'interaction avec le client et de mieux anticiper les services bancaires de demain. « Nous misons sur un accompagnement de qualité, et nous nous engageons à favoriser dans cet environnement une proximité relationnelle plus adaptée aux attentes des clientèles de cette zone en pleine croissance qu'est Talatamaty ». S'appuyant sur ses cinq engagements - Transparence, Proximité, L'Ecoute, une Relation Durable et Conformité - la filiale du groupe Société Générale allie solidité financière et stratégie de croissance durable, afin de mettre sa performance au service du financement de l'économie et des projets de ses clients.