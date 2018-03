Ile Maurice: Case-Noyale - A 15 ans, il est tailladé à coups de canif par son père

Mais le jeune homme aurait éteint la bougie qui éclairait la pièce et aurait demandé à son père d'aller se coucher. C'est alors que ce dernier se serait mis en colère et aurait agressé l'adolescent. Il devait par la suite saisir un canif et lui infliger plusieurs coups. Le cadet a tenté de s'interposer, sans succès.

«Mon fils aurait pu y laisser la vie», martèle la femme de 35 ans, qui vit avec ses trois enfants - une fille de 19 ans et deux fils âgés de 15 et 12 ans - à La Gaulette. Bien qu'elle reconnaisse que son ex-époux a mauvais caractère, elle n'arrive toujours pas à croire qu'il ait pu faire une telle chose.

