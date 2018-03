Ile Maurice: Aline Peltier - «Les appareils qui n'ont pas senti le séisme étaient-ils en panne ?»

Nous ne travaillons pas avec lui mais lorsqu'il y a de gros séismes, il publie des données et c'est ce qu'il a fait hier. Et nos deux lectures étaient presque identiques.

Mardi soir et hier matin, la station météorologique de Vacoas disait, justement, que les appareils à Maurice n'ont rien enregistré et que c'était sans doute un séisme dont la magnitude était en dessous de 2...

Nous sommes au milieu d'une plaque et cela peut arriver que celle-ci bouge. Nous ressentons, alors, les mouvements. Mais ce n'est pas comme dans les endroits qui se trouvent entre deux plaques tectoniques, où les séismes sont beaucoup plus importants.

Nous sommes sur une croûte et celle-ci présente des zones de failles (NdlR : une faille est une structure tectonique consistant en un plan de rupture le long duquel deux blocs rocheux se déplacent, l'un par rapport à l'autre). Avant le séisme de 23 h 25, nous avons enregistré des séismes beaucoup plus faibles.

Il s'agissait d'un mouvement de croûtes qui se trouvait à 10 km de profondeur à peu près et à mi-chemin entre Maurice et La Réunion. Ces deux particularités expliquent justement pourquoi les Mauriciens et les Réunionnais ont ressenti les secousses.

