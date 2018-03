Ile Maurice: Le développement de Rodrigues est une priorité pour le gouvernement central, insiste le Premier ministre

communiqué de presse

Dans le cadre de la préparation du budget pour l'année financière 2018/2019, le Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, des Communications extérieures et de la National Development Unit, et Ministre des Finances et du Développement économique, M. Pravind Jugnauth, accompagné d'une forte délégation de son ministère, a effectué une mission de trois jours à Rodrigues, du 23 au 25 février 2018.

L'objectif principal de cette visite premier ministérielle était d'avoir une consultation pré-budgétaire avec l'autorité locale, exercice qui s'est tenu le samedi 24 février à la salle de conférence de l'Administration Centrale avec le Conseil Exécutif de l'Assemblée Régionale de Rodrigues.

Le Premier Ministre, M. Pravind Jugnauth, a été accueilli par le Chef Commissaire, M. Serge Clair, et son équipe à l'Administration Centrale à Port Mathurin. 'J'ai tenu à faire le déplacement afin de montrer la considération que Maurice et moi-même, en tant que Premier Ministre, donnons à Rodrigues, comme cela se fait depuis toujours.

Je tiens à ce que le développement de la République de Maurice prenne en compte toutes les îles et se fait de façon à ce que personne n'est mise à l'écart', a déclaré le Premier Ministre à l'ouverture de cette rencontre.

Il a exprimé toute son appréciation à l'égard du travail qui se fait par l'autorité locale. Il a fait mention des grands projets qui sont toujours à l'agenda, en l'occurrence l'extension de la piste de l'aéroport, l'agrandissement du port, et le câble optique.

Une contribution de Rs 2 millions accordée à l'église St Cœur de Marie

En début d'après-midi du 24 février, le Premier Ministre, s'est rendu à l'église St Cœur de Marie à Port Mathurin. Cette église était en pleine rénovation durant l'année 2017.

Accompagnée du Chef Commissaire, M. Serge Clair, et de la Commissaire des Arts et de la Culture, Mme Rose de Lima Edouard, M. Pravind Jugnauth a assisté à une présentation sur l'histoire de cette église par l'Evêque du Vicariat Apostolique de Rodrigues, Mgr Alain Harel.

Le Premier Ministre a salué la contribution des paroissiens et le gouvernement régional dans la société. 'Le bâtiment dans l'état où il était demandait à être rénové.

Je salue l'effort des paroissiens, du Chef Commissaire et son équipe qui donnent un coup de main dans ces travaux. Le gouvernement central accordera une contribution de Rs 2 millions pour poursuivre la rénovation de l'église', a annoncé M. Pravind Jugnauth.

Pose de la première pour la route de Rivière Banane

Une cérémonie pour la pose de la première pierre pour la route reliant Rivière Banane à Brûlé s'est tenue le même jour en présence du Premier Ministre, et du Chef Commissaire.

Au coût de Rs 84 millions et mesurant 3.9 km, cette route sera en deux phases et aura un view point à hauteur de la vallée. D'ici 7 mois, la construction de la première phase de cette route sera terminée.

Durant ces dernières années, environ Rs 720 millions ont été investis par l'autorité locale dans la construction des routes. 'Au gouvernement nous avons en priorité sur notre agenda le développement de Rodrigues. Je constate que vous faites beaucoup d'efforts et nous sommes là pour vous soutenir encore plus.

Nous allons donner les moyens nécessaires à l'Assemblée Régionale de Rodrigues afin de continuer le développement de Rodrigues. Il y a des grands projets en cours pour amener l'île sur un nouveau chantier de développement', a déclaré le Premier Ministre.

De plus, dans le but de favoriser la modernisation du transport public dans l'île, le gouvernement central a accordée une dérogation spéciale à Rodrigues en octroyant une subvention de Rs 1 million pour l'achat d'un nouvel autobus qui est économiquement plus rentable.

En ce qu'il s'agit du secteur de l'éducation, il devait souligner que Rodrigues avance dans la bonne direction avec la construction de deux collèges additionnels au coût de Rs 132 millions pour offrir une éducation de qualité aux jeunes.

'C'est la première fois qu'un étudiant de Rodrigues se classe parmi les lauréats nationaux. Cela démontre le progrès dans le niveau de l'éducation', a affirmé M. Pravind Jugnauth.

Encourager la pratique des activités physiques

Le 25 février, le Premier Ministre a participé à une séance d'entraînement avec les athlètes présélectionnés pour les prochains Jeux des Iles de l'Océan Indien. La séance d'entraînement s'est déroulée au complexe sportif de Baie Lascars.

'C'était pour moi un plaisir de faire un parcours symbolique de jogging avec ces jeunes. J'ai voulu donné un encouragement à tous ceux qui font du sport.

Dans cette philosophie et cette stratégie de favoriser le développement du sport dans la République entière, nous encourageons tout le monde à pratiquer une activité physique pour son bien-être. D'ailleurs, je dois dire que Rodrigues est un exemple, car c'est dans votre culture de faire des activités physiques et sportives', a affirmé le Premier Ministre.

Mise sur pied d'une unité d'extraction et de transformation unique du limon

Le Premier Ministre a également effectué une visite à une unité de transformation du limon à Graviers où un projet pour la mise en place d'une unité d'extraction du limon au coût de Rs 41,5 millions est envisagé.

L'objectif de ce projet est d'assurer la valorisation de Rodrigues à travers la mise en place d'une unité d'extraction unique d'essence à Rodrigues.

Le gouvernement régional est déterminé à valoriser et exploiter davantage le limon de Rodrigues. Avec l'implantation d'une industrie, le Lime Juice Processing Plant à Graviers, en 2016 par la Commission du Développement Industriel, deux sociétés de coopératives transforment le limon de Rodrigues et exportent le jus vers Verger de Labourdonnais à Mapou pour être transformé en jus en brique labellisé d'origine Rodriguaise.

Tout récemment, 1,4 tonnes de limon ont été acheminées vers l'Italie pour les derniers tests sur le potentiel du limon de produire les huiles essentielles et le parfum.

Suite à un appel d'offre lancé en 2017 pour ce projet, la société mauricienne de recherche et de transformation BIOLABEX a décroché le contrat pour l'exploitation de ce produit en partenariat avec la Commission du Développement Industriel.

Ce projet comporte plusieurs avantages, notamment un marché garanti pour 260 planteurs de limon, et la création d'emplois à Rodrigues et à Maurice.

Le projet contribuera aussi à la labellisation du produit limon. Une production annuelle de 600 000 litres d'essence, de 40 000 litres de jus et des produits dérivés pour une production annuelle de 200 à 300 tonnes de limon est envisagée.

Commentant ce projet, le Premier Ministre est d'avis que celui-ci apportera le développement économique dans l'île. 'Je dois dire qu'un grand projet innovateur est en train de germer. Il y a des tests qui sont effectués avec le limon de Rodrigues qui est unique au monde.

Il faut pouvoir l'exploiter afin de créer l'emploi et amener une activité économique supplémentaire et en même temps placer l'île Rodrigues sur la carte du monde avec un nouveau label', a déclaré M. Pravind Jugnauth.

Mise sur pied d'une Académie du Tourisme

Le Premier Ministre a ensuite assisté à une présentation sur l'Académie de Tourisme qui est une école de formation touristique. Si depuis 2002, la formation en école hôtelière est offerte au centre MITD de Le Chou à Rodrigues, le niveau demande à être rehausser.

Dans l'optique d'offrir des cours de formation professionnels qualifiants à ceux dans le secteur touristique, la Commission de la Formation compte ouvrir une Académie du Tourisme à Rodrigues.

A cet effet, un ancien établissement touristique qui se trouve à Contour Oblasse, est en plein aménagement pour faire place à cette école de formation. La formation sera assurée par Vatel Hotel and Tourism Business School. L'académie du tourisme accueillera ses étudiants vers juin cette année. L'école hôtelière a une capacité d'accueil pour 80 étudiants.

'A travers ce projet, je trouve qu'on pourra aider grandement les jeunes dans la formation professionnelle. C'est en ligne avec les grands développements de Rodrigues. Dorénavant, les jeunes n'auront pas à aller chercher ailleurs puisque la formation sera à leur portée', a affirmé le Premier Ministre.

Mission fructueuse à Rodrigues

Avant son départ le 25 février, le Premier Ministre a animé un point de presse à l'aéroport de Plaine Corail, en présence du Chef Commissaire, M. Serge Clair, et des personnalités du pays.

D'emblée, M. Pravind Jugnauth a déclaré son entière satisfaction sur sa mission dans l'île, plus particulièrement suite aux discussions dégagées autour du budget 2018/2019.

Selon le Premier Ministre, le travail s'articule autour d'un développement durable et soutenu de l'île avec pour toile de fond une collaboration plus étroite entre les autorités locales et nationales.

Des projets d'envergures pourront attirer des investisseurs dans l'île. La priorité, a-t-il déclaré, c'est d'assurer le développement, économique et social de Rodrigues