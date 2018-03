Cote d'Ivoire: Prix d'art Henrike Grohs - Le lauréat connu le 6 mars

Directrice du Goethe-Institut d'Abidjan, Henrike Grohs est morte tragiquement le 13 mars 2016 lors d'une attaque terroriste à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire. Pour honorer la mémoire de cette grande amie de la Côte d'Ivoire, le Goethe-Institut et la famille Grohs ont institué le Prix d'Art Henrike Grohs, qui distinguera, tous les deux ans, des artistes qui vivent et travaillent en Afrique et évoluent dans le domaine des arts visuels.

Il rend aussi hommage aux réalisations d'Henrike Grohs. Pour cette première édition, trois finalistes sont en lice, à savoir : Em'kal Eyongakpa (Cameroun), Georgina Maxim (Zimbabwe) et Makouovia Kokou Ferdinand (Togo). L'un d'entre eux remportera le Prix d'Art Henrike Grohs doté de 20 000 euros, soit un peu plus de 1,3 millions de FCFA.

Le nom du lauréat sera dévoilé le 6 mars et il sera récompensé le 13 mars à Abidjan. Mais au fait qui sont ces trois élus ?

Em'kal Eyongakpa est un artiste multi-disciplinaire qui aborde les histoires vécues, inconnues et collectives à travers une utilisation rituelle de la répétition et de la transformation. Ses idées récentes s'inspirent des systèmes de connaissances indigènes et de l'esthétique, de l'ethnobotanique, de la mycologie appliquée et de la technologie.

Le travail de Georgina Maxim combine le tissage, le travail de couture et l'utilisation de textiles créant des objets qui échappent à la définition.

Les robes sont déconstruites et parfois reconstruites pour trouver de nouvelles façons de rendre hommage et de réfléchir à la personne qui possédait le vêtement original.

Dans le travail sculptural et de performance de Makouvia Kokou Ferdinand, il joue avec les frontières et mêle souvenirs, matériaux et références culturelles. S'appuyant sur la culture traditionnelle Mina, son regard sur la société contemporaine est unique, parfois ironique et souvent émouvante.

« Le Prix d'Art Henrike Grohs vise à renforcer les artistes et à les encourager dans leur quête d'un monde de convivialité et de dialogue», ont déclaré les membres du jury Koyo Kouoh (directeur artistique, RAW Material Company, Dakar), Laurence Bonvin (artiste et représentante de la famille Grohs, Berlin), Raphael Chikukwa (conservateur en chef, National Gallery of Zimbabwe, Harare) et Simon Njami (conservateur, Paris).