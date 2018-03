Tunisie: CSS /ESS - Le réalisme étoilé

Un grand absent dans les rangs sudistes: la cheville ouvrière de la ligne mediane, Kingsley Sokari, en plus de Louati, Ben Salah et Kamoun. Dans le camp opposé, si Boughattas et Ben Belgacem se remettent tout doucement, en revanche, Brigui et Jemal reviennent de blessure, alors que Ghazi Abderrazak est rétabli à temps.

Après une minute de silence observée à la mémoire de Fekri Boudaya, ancien dirigeant du comité d'organisation du CSS, décédé dernièrement, les protagonistes entrent directement dans le vif du sujet.

Aucun round d'observation pour les deux poursuivants de l'EST qui se disputent avec le CA la précieuse deuxième place synonyme de qualification en Ligue des champions.

Awadhi, campé au deuxième poteau à la réception du corner de Mathlouthi (11'), et Ndoye, dont la reprise de volée fait croire au penalty, (alors qu'en vérité, le ballon a heurté plutôt la jambe droite de Brigui 16') annoncent la couleur.

Côté droit, Bangoura offre de belles munitions à ses partenaires. Mais l'international guinéen s'illustre également par un carton jaune pris dans les premières escarmouches de la partie. Dix minutes plus tard, servi dans la surface par Hannachi, Ben Ali croise trop sa frappe.

L'occasion la plus nette de ce premier half survient à la demi-heure lorsque Zouaghi décale côté gauche Hannachi qui adresse un centre impeccable sur la tête de Ndoye.

Mais l'avant-centre sénégalais noir et blanc veut en rajouter un peu en fouettant le ballon de la tête afin que lerebond ne laisse aucune chance au portier étoilé, Achraf Krir. Toutefois, le rebond envoie le ballon au-dessus.

Dans le dernier quart d'heure, l'excellent Nassim Hnid monte au créneau en sauvant devant Bangoura, servi par Brigui (32'), puis devant Chermiti qui bénéficie d'un bel assist de l'omniprésent attaquant guinéen (38').

Dans l'espoir de priver l'adversaire d'espaces, le coach algérien de l'ESS, Kheireddine Madhoui, a choisi un bloc plutôt bas, s'en remettant à Bangoura pour percuter côté droit, alors que Chermiti déploie son habituel travail de harcèlement.

Quant à Ghazi Gherairi, qui conduit les siens pour la première fois en championnat, il a sans doute mis en garde ses latéraux contre une prise de risques inconsidérée. Il manquait jusque-là le pétillant Marzouki qui sait souvent se montrer décisif.

Les Noir et Blanc tournent en rond

La première période a laissé le public sfaxien, venu en grand nombre, sur sa faim. Et sa frustration sera encore plus grande car c'est l'Etoile qui démarre fort.

52': profitant d'un ballon perdu par Hedhli, lequel sera vite remplacé, Amine Chermiti, parti seul, prend tout son temps pour armer du gauche un tir sur lequel s'illustre Rami Jeridi.

Les visiteurs n'auront pas le temps de gamberger puisque deux minutes plus tard, un excellent coup franc botté côté droit par Hamza Lahmar et légèrement dévié par Ammar Jemal posté au premier half (0-1, 54').

Gherairi cherche à dynamiser la manœuvre offensive: Hamdouni prend la place d'un Ben Ali qui a été l'un des rares à surnager dans le camp local, ce qui n'est guère du goût des fans noir et blanc. Mais qu'à cela ne tienne.

Le CSS fonce tête baissée à la recherche de l'égalisation. En face, la paire Methnani-Trabelsi est fort précieuse à la récupération. Pourtant, c'est Chermiti, encore lui, qui a failli exploiter un ballon renvoyé par la défense sudiste qui tente d'enrayer le danger Bangoura, sa reprise caressant le montant (72').

Blessé, Abderrazak cède sa place à Ben Frej lequel va se placer à l'axe défensif aux côtés de Jemal, alors que Bedoui prend le côté droit, et Brigui celui gauche de l'arrière-garde.

Krir sort le grand jeu pour opposer une superbe claquette au ballon envoyé sous la transversale de Mathlouthi (79'). Quelques instants plus tard, le centre de Hamdouni est renvoyé du dos par Jemal, et non de la main comme le laisse suggérer la réaction du public local.

Pour ajouter aux difficultés sfaxiennes, Krir se révèle impeccable non seulement sur les nombreuses balles aériennes, mais également sur une dernière claire opportunité lorsque la tête à bout portant de Hannachi trouve la parade miraculeuse de l'ancien portier de l'ES Zarzis (90+2') .

La fin de match, les six bonnes minutes de temps additionnel comprises, ressemble bel et bien à un exercice attaque (sfaxienne) contre la défense (étoilée). Servi dans la surface par Hannachi, Eduwo envoie dans le décor la dernière tentative.

Car il n'y avait rien à faire hier: la solidité défensive, l'excellente organisation et le réalisme étoilés ont fait la différence.

A contrario, les locaux n'ont pas varié leur jeu, s'échinant à passer par les ailes. A l'arrivée, une balle aérienne a donné les trois précieux points à l'ESS qui prend un net ascendant dans la course à la place de dauphin.