Cote d'Ivoire: Elections sénatoriales - La porte-parole de la CEI clarifie tout

Le 24 mars prochain, les députés, les conseillers élus des districts autonomes, les conseillers régionaux et municipaux se rendront aux urnes pour élire les 2/3 des membres du Sénat, c'est-à-dire, 66 sénateurs. La Commission électorale indépendante (CEI) est à la tâche pour réussir sa mission d'organisation et d'encadrement de ce premier scrutin sénatorial en Côte d'Ivoire.

Hier, son porte-voix, Me Alley Victoire, était face à la presse dans les locaux de son institution pour informer l'opinion des activités menées et à mener dans le cadre des préparatifs de cette élection historique.

De l'établissement de la liste électorale au déroulement du vote à proprement dit en passant par la gestion des candidatures, la confection des documents électoraux, la formation des commissaires locaux et agents électoraux, la supervision de la campagne électorale et des questions de logistique et de sécurisation, la porte-parole a tout clarifié.

«S'agissant de la liste électorale, les travaux sont avancés et nous avons plus de 7000 électeurs qui vont élire dans chaque région et dans chaque district deux sénateurs. Chaque région et district constitue une circonscription électorale. Nous avons 31 régions plus deux districts.

Ce qui fait 33 circonscriptions électorales. L'élection des sénateurs a lieu au suffrage universel indirect. C'est un scrutin majoritaire bloqué à un tour », a-t-elle expliqué.

Avant d'indiquer que depuis le 23 février dernier la commission électorale reçoit les candidatures jusqu'au 9 mars. Passé ce délai, a-t-elle averti, «la CEI ne recevra plus de candidatures ».

Car, selon elle, les Ivoiriens attendent toujours les derniers moments d'un délai pour passer à l'action. Ce qui explique le fait qu'aucune candidature ne soit encore enregistrée par les équipes de la CEI.

Poursuivant, Me Alley Victoire a souligné que tout Ivoirien d'origine ou naturalisé depuis plus de 10 ans âgé de 35 ans révolu à la date du scrutin et inscrit sur la liste électorale nationale peut faire acte de candidature.

Cependant, a-t-elle précisé, il y a des incompatibilités, notamment «les députés, les membres de Conseil constitutionnel, du conseil économique, social et environnemental, de cabinets ministériels, de la CEI... ». «Ce scrutin est moins lourd que les autres.

Il n'y a que 35 bureaux de vote en raison d'un bureau de vote pour chaque région, un bureau de vote pour le district de Yamoussoukro et 3 bureaux de vote pour le district d'Abidjan.

La campagne électorale se déroulera du 19 mars à minuit au 22 mars à minuit. Nous nous attelons à organiser cette élection sénatoriale», a-t-elle annoncé.