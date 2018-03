Tunisie: Promouvoir le tourisme de santé

Il a ajouté, par ailleurs, que le salon Tunisia Health Expo, tenu pour la première fois en 2010, a été organisé par la Société des foires internationales de Tunis et la Fédération nationale de la santé avec, pour objectifs, le développement d'échanges et de partenariats dans toutes les branches du secteur de la santé.

«Plus d'une vingtaine de pays étrangers enregistreront leur présence lors de cette nouvelle édition. On note, à titre d'exemple, la participation du Canada, de la Roumanie, la Malaisie, l'Espagne...

La foire accueillera également 150 exposants des pays d'Afrique et d'Europe», a-t-il annoncé, avant de laisser la parole à Hassen Ali Othman, chargé d'Affaires à l'ambassade du Soudan, qui a insisté sur l'importance des échanges et des partenariats en matière de santé entre les deux pays, notamment la Tunisie et le Soudan, qui se sont renforcés lors de ces trois dernières années.

Il a également précisé que ce salon sera une occasion pour les professionnels tunisiens et soudanais de débattre de certaines thématiques relatives à la santé.

Ce salon présentera, entre autres, l'offre d'une centaine d'entreprises tunisiennes et étrangères appartenant à toutes les branches d'activités du secteur. On note les services de santé, les industries pharmaceutiques (médicaments, matières premières et molécules génériques... ), les équipements et dispositifs médicaux, la médecine vétérinaire, l'hygiène hospitalière et la gestion des déchets de soins, l'informatique médicale, la thalassothérapie et le thermalisme, le bien-être, la formation dans les métiers de la santé et l'information sanitaire et la prévention.

Nadia Fenina, responsable de l'Unité de l'exportation des services de santé (ministère de la Santé) a, quant à elle, donné un petit aperçu sur l'historique de ce salon et les difficultés rencontrées lors de sa création.

Elle a ajouté que le salon sera une occasion de mettre en valeur les compétences tunisiennes et donner l'occasion aux partenaires étrangers, notamment africains, d'échanger les expériences et les savoir-faire et d'exposer leurs produits.

Elle a ajouté à la fin de son intervention que des études ont été entamées pour la réalisation de deux projets portant sur la création d'une agence d'exportation de médicaments et de développement d'une stratégie de communication.

Avant de clôturer la conférence, Tarek Ennaïfer, président du conseil national de l'Ordre des médecins de Tunisie, a pris la parole pour lancer un appel à tous les professionnels et acteurs du domaine de la santé en Tunisie afin de participer à cette foire et promouvoir l'image de la Tunisie.

Premier congrès sur le tourisme médical en Tunisie

Le congrès «Tunisia Healthcare Travel Congress» qui se tiendra les 8 et 9 mars, enregistrera la participation du Soudan (invité d'honneur du salon) et du Bénin.

En effet, il aura pour principaux objectifs, la promotion du tourisme de santé, la mise en valeur du potentiel et des performances de la médecine en Tunisie dans certaines spécialités, telles que la cardiologie, l'ophtalmologie, la chirurgie de pointe, la chirurgie esthétique...

Il constituera aussi une occasion de présenter les dernières avancées réalisées dans le secteur des soins (opérations à cœur ouvert, greffe du foie... ).