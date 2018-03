Tunisie: Enseignants en sursis !

Sous nos cieux, on organise des concours nationaux tels que le Capes, juste pour se faire plaisir, déplore-t-elle. « L'intégration au corps enseignant n'est pas une faveur, mais un droit acquis auquel on ne va jamais renoncer », a-t-elle juré, menaçant d'escalade, encore s'il le faut.

Jeune diplômée, docteur en informatique, Nadia Aouiti est on ne peut plus claire et précise : « Notre seule demande est principalement le recrutement immédiat, puis, si besoin, la formation».

Comme tous ses camarades, ce jeune homme s'est senti humilié et profondément touché dans son amour-propre. « Nous sommes des enseignants à part entière et nous refusons catégoriquement une telle hypocrisie politique par excellence. Idem, ce double langage trop consommé par les médias », révèle-t-il en colère.

Proposition d'ailleurs jugée inadmissible, aux antipodes des attentes des admis qui n'ont point hésité à réagir par un refus catégorique. « On ne demande pas l'impossible, on revendique juste notre droit à l'intégration en tant qu'enseignants», réplique son collègue Tarek Graoui, diplômé en histoire-géo.

