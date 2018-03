Tunisie: L'enseignement public du cinéma en vue

Pour sa part, Chiraz Laatiri, directrice générale du Cnci, a déclaré : «Le projet du Cnci à travers ces conventions s'adresse principalement aux deux écoles publiques l'Esac et l'Isamm par rapport aux formations académiques.

Le Cnci se positionne aujourd'hui en tant que partenaire solide pour ces deux écoles et en tant qu'institution publique, je ne peux que favoriser l'enseignement public. J'ai une grande conviction d'ailleurs qu'il faut renforcer nos formations publiques surtout dans le supérieur.

J'œuvre également pour que le Cnci soit plus visible de manière à avoir un impact sur les formations. Cette convention signée aujourd'hui est assez large et ouvre les portes sur des coopérations, sur des formations post-diplomantes et même sur des formations intra-cursus.

C'est-à-dire que lorsque le Cnci organise des formations, l'école peut disposer gratuitement d'une ou de deux places pour des étudiants sélectionnés par le conseil scientifique.

Pour ces écoles, le Cnci mettra à disposition aussi bien les espaces de formation et des salles de projection mais en retour il faut qu'il y ait des projets à construire. Ce qui compte également pour moi, c'est la pérennité de ces accords et de ces projets».

Prochainement, le Cnci va acquérir trois unités de tournage image et son qu'il mettra, au besoin, à la disposition des films d'école comme le stipule cette convention. Ces écoles doivent être, également, visibles en tant qu'établissements publics dans les festivals.

Une convention-cadre qui va fédérer les deux écoles pour qu'il y ait plus de moyens, plus de réflexions et un comité mixte qui sera le vis-à-vis du Cnci.

En ce qui concerne la cinémathèque, l'accès des étudiants de cinéma sera avec une participation symbolique. La cinémathèque est aussi un espace qui sera animé par les étudiants des écoles de cinéma entre autres

«Il y a une aide allouée aux étudiants pour leurs films d'école et cette année on va continuer avec les mêmes modalités que celles de l'an dernier.

Mais à partir de 2019, nous avons décidé de créer un fonds pour les écoles avec une commission inter-écoles qui examinera les scénarios pour répartir ce fonds selon le mérite et l'importance du projet», ajoutera la directrice du Cnci, avant d'annoncer le projet avec les écoles africaines et du bassin méditerranéen pour l'organisation d'un festival international de films d'école en mars 2019 avec la participation de plus d'une vingtaine d'écoles internationales.

On apprendra également, en marge de la signature de cette convention, que l'ouverture officielle de la cinémathèque aura lieu le 21 mars avec Claudia Cardinale comme invitée d'honneur.