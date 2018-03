Afrique de l'Ouest: Monnaie unique de la CEDEAO / Tiémoko Meyliet Koné (gouverneur de la BCEAO) - "Il n'y a que des profits"

Plusieurs personnalités dont les ministres Adama Koné (Economie et Finances), Bruno Koné (Communication, Economie numérique), Souleymane Diarrassouba (Commerce, Artisanat, Promotion des PME) et le secrétaire d'Etat Moussa Sanogo ont assisté à la rencontre.

Et conseillé aux entreprises d'innover et d'améliorer leur productivité pour être compétitives. Jean-Marie Ackah, président de la Cegci, s'est réjoui de la disponibilité du gouverneur de la Bceao.

Notamment sur le financement des PME, les modes de financement alternatif, le mécanisme de surveillance de la monnaie électronique et la capacité de résilience des banques de l'espace Cedeao. Mais auparavant, l'invité du patronat a exposé sur le thème « Rôle de la Bceao dans le développement du secteur privé dans l'Uemoa : bilan et perspectives ».

Dans ce schéma, il est plus avantageux pour les Etats de la zone CFA d'avoir une monnaie à parité fixe, a-t-il instruit. Sur les craintes de dévaluation du fait des difficultés que traverse la zone Cemac à cause entre autres de la baisse des cours du pétrole, Tiémoko Meyliet Koné a indiqué qu'il n'y a pas péril en la demeure.

D'autant plus que sur le plan économique, il y a déjà 350 millions de consommateurs. La monnaie unique facilitera les moyens de paiements car il n'y aura plus de commission à payer ni de taux de change à observer. Toute chose qui permettra une fluidité des transactions et entrainera le dynamisme des affaires.

