Tunisie: Contrôler sans toucher à l'indépendance

Selon lui, il est aujourd'hui fondamental de doter la gouvernance des élections d'un référentiel commun, c'est-à-dire d'une vision, des objectifs clairs et des critères d'évaluation partagés "en vue de donner une cohérence d'ensemble à un système fragmenté où s'entremêlent le politique, l'administratif, le financier, le judiciaire, et le médiatique".

C'est un élément crucial dans la relation de confiance avec les institutions politiques et les représentants qu'ils élisent", a-t-il déclaré à La Presse. Aussi crucial que l'efficacité des décisions et des politiques prises au regard du bien-être des citoyens.

La juge a indiqué que le travail de la Cour des comptes était de s'assurer de la légitimité de la collecte des fonds pour la campagne, de s'assurer que les dépenses sont légitimes et qu'elles ont été à l'intérieur de la circonscription électorale pendant la période électorale, de vérifier la crédibilité des comptes de campagne et enfin de traquer les éventuels crimes électoraux.

