Tunisie: «Les Archives nationales ont les compétences nécessaires pour recueillir les dossiers de l'IVD»

Si ces documents étaient confiés aux AN tout citoyen pourrait-il y accéder ? Ou doit-on attendre 60 ans, selon la loi sur les archives, pour consulter des témoignages plutôt sensibles et parsemés de données personnelles ?

En effet, ce support est susceptible d'être aisément perdu car facilement piratable et transformable. Toutefois, aux AN, nous possédons un dispositif nécessaire à la sauvegarde de cette matière.

Créer une nouvelle institution dédiée à la mémoire n'est pas pour demain. En plus pour qu'une telle entité acquière les compétences et l'expertise des Archives nationales, il faut compter au moins trente ans. Pourquoi fonder une nouvelle institution alors que les Archives nationales existent depuis 140 ans ?

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.