Cote d'Ivoire: Mondiaux d'athlètisme 2018 - Six ivoiriens à Birmingham

Monnaie unique, arrimage du franc CFA à l'euro et rumeur sur la dévaluation. Le gouverneur de la Banque… Plus »

Revenue en grâce avec un succès probant devant l'Américaine Tori Bowie au meeting Millrose Games de New York (USA), Murielle Ahouré peut déjouer les pronostics. Un titre mondial consacrerait les nombreux efforts consentis pour revenir au premier plan, la double vice-championne du monde 2013 des 100 et 200m.

Emmenés par Ben Youssef Meïté (recordman ivoirien du 60m avec chrono 6"55 réalisé au meeting de Metz, le 11 février) et Marie-Josée Ta Lou, double vice-championne du monde du 100 et 200m, les sprinters ivoiriens ont une belle carte à jouer. A côté de Meïté, Wilfried Hua Koffi tentera de décrocher une médaille pour la Côte d'Ivoire.

Copyright © 2018 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.