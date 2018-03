Tunisie: CA/ESZ - Déchaînés

Rien n'arrête le CA de Marchand qui enfile sa 7e victoire de suite et qui confirme la belle période et la confiance qui a regagné tous les joueurs. Hier à Radès, les équipiers de Ben Yahia ont battu aisément une ESZ déjà en panne de points et qui n'a pu suivre le rythme imposé par les locaux, supérieurs sur tous les plans.

Quatre buts, et autant si ce n'est plus d'occasions nettes ratées pour un CA qui a mieux quadrillé le terrain, et qui a «tué» le match dès la première mi-temps. Une bonne organisation offensive au 4-3-3 avec Dhaouadi qui remplace Belaïd, sanctionné.

Ce même Dhaouadi remet avec précision sur Ben Yahia qui ouvre la marque après 30' de «pressing» clubiste. Les Zarzissiens, fragiles en défense, ont été déboussolés par ce premier but.

L'intenable Dhaouadi allait doubler la marque à la 40' quand il était bien servi par Khefifi. Démarqué, il tire ras-de-terre et trompe Helal héroïque avec un triple arrêt à la 32'.

Le danger de l'ESZ ne s'est créé qu'après avoir encaissé le 3e but à la 55' par Khefifi, bien servi par Ben Yahia et qui tire en force dans l'angle opposé. Bouhajeb, deux minute plus tard et à la 62', aurait pu réduire la marque mais Dekhili était vigilant.

Les Clubistes, un peu relâchés sur cette victoire acquise, ont repris la concentration dans les dix dernières minutes du match. Chammakhi s'infiltre à gauche à la 90' et tire en puissance pour réussir le 4e but au CA. Il n'y avait pas photo entre les deux équipes, c'était clair.

Deux mondes

Autant la défense zarzissienne a pris l'eau hier, autant l'attaque clubiste était sur du velours avec une grande confiance malgré l'absence de Belaïd.

Cette large victoire va permettre à l'équipe d'affronter en toute sérénité Nahdha Borkane. Quant à l'ESZ, l'équipe a affiché tant de limites et de carences. Le CA lui a été supérieur, Ridha Jeddi a intérêt à revoir sa copie s'il veut se maintenir en Ligue 1.