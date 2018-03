Tunisie: JSK/USBG - Une victoire salutaire

Sassi est servi par Munduga dans les 16 m, mais le défenseur Boufalgha pousse Sassi. L'arbitre siffle le penalty. Laâouichi réussit le tir et ouvre le score (72'). Le coach Sellimi lance Sameti et Loua pour retrouver l'efficacité en attaque.

A la 49', Laâouichi profite d'une mauvaise relance de la défense mais son tir est loin du but. Le jeu se cantonna au milieu. Les deux équipes avaient beaucoup de pression à cause du souci du résultat. Le coach aghlabide lança Salhi pour donner plus de solutions à son attaque.

Les protégés de Sellimi ont montré une solidité en défense et ont fermé les issues à leur arrière-garde face aux Sassi, Munduga et Laâouichi. Une attaque rapide de Laâmari qui dribble Raddaoui avant de servir Munduga. Ce dernier rate son tir face au gardien Braïek (42').

Un effort individuel de Traoré, qui dribble un défenseur, et tire de loin mais le gardien Braïek sauve son camp (31'). Le jeu devint ouvert, les Aghlabides ont varié les actions sans réussir en phase finale. De leur part, les visiteurs se sont contentés d'attaques rapides sur les ailes de la part de Zoghlami, Yahya et Jaziri.

