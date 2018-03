Tunisie: De nouvelles innovations au profit de l'agroalimentaire

C'est une occasion offerte aux professionnels pour présenter et promouvoir leurs produits et services. Le marché algérien est dynamique et riche en opportunités à saisir.

Le salon constitue un lieu de rapprochement de tous les acteurs dans le secteur de l'agroalimentaire. Le cadre de la manifestation est vraiment attirant avec un décor exceptionnel et des infrastructures modernes.

Une manifestation très courue

Un programme riche en activités et animations a été élaboré par les organisateurs du salon. Selon les prévisions établies, Siag'2018 devrait accueillir plus de 500 exposants provenant de 15 pays.

Aussi, plus de 3.215 visiteurs professionnels sont attendus, en plus de 15.000 visiteurs grand public. Le salon constitue un point de rencontres pour les producteurs, les industriels et autres parties prenantes du secteur de l'agroalimentaire qui dispose d'un important potentiel.

L'objectif est de présenter des solutions innovantes pour la croissance de l'industrie agroalimentaire en Algérie.

Parmi les dernières innovations qui seront exposées, on peut citer «l'ensacheuse à gueule ouverte» qui convient parfaitement à l'ensachage de tous les types de produits alimentaires, tels que la semoule, le riz, les céréales, les légumes secs et autres.

Livrées avec les réglages d'usine pour remplir des sacs de 10, 25 et 50 kg, ces machines peuvent facilement être programmées.

Une autre innovation non moins importante concerne la balance électronique qui s'adapte à plusieurs applications à utiliser dans un environnement sec ou poussiéreux. Le terminal est doté d'un affichage lisible, facile à utiliser.

Cet appareil contribue à l'amélioration de la productivité de l'agent chargé du pesage, dans la mesure où il permet non seulement de peser, mais aussi de compter et de cumuler les pesées avec une impression des tickets pour une meilleure gestion des stocks.