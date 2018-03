Tunisie: Cinq Tunisiennes d'exception primées

Si « la femme est l'avenir de l'homme », de l'avis du poète français, Leïla, Lobna, Hayet, Cyrine et Emna incarnent cette Tunisie qui marche, qui gagne et qui donne de quoi espérer. Tel serait le serment de la troisième édition des trophées des femmes entrepreneures.

Emna Ben Ali, de la région de Radès (Ben Arous) a gagné le Trophée des TIC et services. Elle exerce dans l'éclairage public par internet, l'automatisation industrielle, la réalisation des cartes électroniques et la centralisation.

Le trophée de la Culture a été décerné à Cyrine Gannoun qui a transformé le Théâtre El Hamra, salle de cinéma fondée en 1922 mais ensuite laissée à l'abandon, en une plate-forme spécialisée dans toutes les spécialités artistiques. Cet espace culturel accueille les jeunes talentueux Tunisiens et issus des pays arabes et africains.

Le trophée de l'Artisanat est revenu à Hayet Nasra, originaire de Gafsa. Armée d'une dextérité transmise de mère en fille, cette brave Tunisienne confectionne Klim et Margoum, perpétuant ainsi les traditions des aïeux et l'héritage culturel de la civilisation capsienne (culture mésolithique centrée dans la région de Gafsa, elle a duré de 10 000 à 6 000 avant notre ère).

Lobna Dems, installée à Jammel (Monastir) a eu le trophée de l'Agribusiness, pour son projet de transformation de la figue de Barbarie biologique. Elle opère dans les secteurs cosmétique et agro-alimentaire et parvient aujourd'hui à exporter ses produits vers divers pays européens.

