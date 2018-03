Congo-Brazzaville: Évariste Ndinga - « La construction des postes sécondaires de sécurité civile s'impose en vue de réduire le temps des interventions »

Il faut retenir qu'avec l'agrandissement de la ville de Pointe-Noire qui compte actuellement six arrondissements, les trois centres de sécurité civile que compte la ville deviennent insignifiants. Ainsi, je souhaite que les pouvoirs publics puissent avoir un œil particulier en vue de résoudre ce problème pour le bien de la population. En plus de la dotation de Pointe-Noire en véhicules, la construction des postes secondaires de sécurité civile s'impose également à travers les différents arrondissements que compte la ville en vue de réduire le temps d'intervention des sapeurs-pompiers sur les lieux d'accidents.

Il y a beaucoup de problèmes que l'on rencontre au niveau de la sécurité civile dans ces départements, notamment à Pointe-Noire. Et parmi ces difficultés, on peut citer les embouteillages qui bloquent souvent les véhicules des sapeurs-pompiers en vue d'accéder plus rapidement au lieu d'incendie ou du sinistre. À cela s'ajoutent, entre autres problèmes, des distances qui séparent nos services des lieux d'accidents et d'approvisionnement des véhicules en eau, le manque des bouches d'incendies dans la ville et bien d'autres encore.

Nous avons diverses missions, notamment la maîtrise des incendies, des catastrophes, des sinistres, des accidents domestiques et autres. Lorsque ces cas arrivent, les agents de la sécurité civile sont déployés en vue d'intervenir pour sauver des vies humaines tout en protégeant leurs biens et services.

