Congo-Brazzaville: Fête du 8 mars - Marche des femmes des médias pour l'égalité des chances

Pour Anna Mayimona, à travers cette marche, l'Ucofem veut aussi reconnaître la force de la femme rurale dans le développement du pays. La femme rurale, a reconnu la coordinatrice de l'UCofem, apporte beaucoup. C'est elle qui nous nourrit. Tout ce qui est production agricole vient d'elle mais souvent on ne pense pas directement à elle. C'est donc l'occasion pour les médias de parler de cette femme rurale à coté d'autres femmes pour que chaque femme puisse à son niveau apporter quelque chose dans le développement du pays. Anna Mayimona reste convaincue que l'homme et la femme peuvent changer l'image de la femme dans les médias par leur engagement.

Tout en saluant le fait que les femmes des medias ont marché ensemble avec leurs confrères, le délégué du président de l'UNPC émet le vœu de voir perdurer ce partenariat pour que dans les années à venir qu'on ait autant d'hommes que de femmes dans les médias. "Notre joie est de constater que les femmes ne marchent pas seules aujourd'hui. À côté de ces femmes, il y a des hommes, cela veut dire qu'il est possible que nous puissions travailler ensemble. Aujourd'hui, c'est la deuxième édition et nous voulons qu'à la troisième édition, cette égalité que nous réclamons puisse se manifester au travers cette marche, qu'on ait autant des hommes que des femmes. Nous voulons que les femmes soient dynamiques au point d'accéder aux postes de commandement dans les médias. À ce moment, cette égalité cessera d'être un slogan mais elle deviendra une réalité", a-t-il dit.

De son coté, Adelin Mboma, le délégué du président de l'UNPC, a félicité les femmes des médias pour cette initiative combien louable. Tout en souhaitant que l'égalité des droits dans les médias entre les femmes et les hommes devienne une réalité. Notre souhait, déclare Adelin Mboma, est de voir ce slogan se transformer en une réalité. Vous êtes plus nombreuses que les hommes, mais qu'est-ce qui fait que vous soyez étouffées par les hommes dans la pratique journalistique ? Il faut que les femmes des médias, a-t-il conseillé, fassent des efforts.

Le go de ce marathon a été donné par la coordinatrice nationale exécutive de l'Ucofem, Anna Mayimona, devant la RTNC. Plusieurs femmes des médias accompagnées des hommes des médias ont marché calicots et banderoles à la main avec des messages sur les droits de la femme. Des hommes placés devant avec une grande banderole sur laquelle on pouvait lire : " Des hommes et des femmes des médias pour l'égalité des chances" ont montré leur engagement pour soutenir les femmes des médias dans la promotion de leurs droits. "Notre souhait est de voir les femmes cheminer avec les hommes, les femmes gérer les postes de responsabilité. Nous voulons que d'ici 2050 que ce souhait soit une réalité. Les femmes, ne soyez pas complexées devant les hommes. Soyez déterminées à devenir comme vos proches que nous sommes... ", a soutenu José Wakadila, journaliste au quotidien La Référence Plus.

