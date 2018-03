Congo-Kinshasa: Soutien de l'ONU au processus électoral - Une suspension est toujours possible

Le sujet que nous abordons ici est sensible, au même titre que l'est le moment choisi d'en parler. Il concerne la… Plus »

Alors que les Nations unies s'apprêtent à renouveler le mandat de la Monusco avec le vote d'une nouvelle résolution d'ici le 31 mars, le groupe d'experts du GEC estime que toute perspective de reconduction de partenariat avec la RDC devrait être assortie de nouvelles conditions. « Cela implique d'énoncer des conditions claires pour le soutien de la Monusco au processus électoral, à savoir autoriser les manifestations de l'opposition, libérer les prisonniers politiques et mettre fin au 'doublement' controversé des partis politiques », explique le GEC qui a auditionné plusieurs diplomates pour son rapport. Et dans le cas où ces conditions n'étaient pas respectés et que l'État congolais jouait au dur, le GEC ne se fait pas prier pour exiger de la Monusco la suspension de son soutien à la commission chargée d'organiser des élections en RDC.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.