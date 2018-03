Congo-Brazzaville: Cantines scolaires - Les USA lancent le programme McGovern-Dole au pays

La composante alimentaire du programme McGovern-Dole a été lancée, le 1er mars, à travers une convention signée par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, l'ambassadeur des USA au Congo, Todd Phillip Haskell, et le représentant du PAM au Congo, Jean-Martin Bauer.

L'humanité célèbre, le 1er mars de chaque année, la Journée africaine de l'alimentation scolaire. Au Congo, l'évènement a donné lieu au lancement officiel du programme McGovern-Dole, qui est une aide au développement du département de l'Agriculture des Etats-Unis.

Le programme vise la réduction de la faim et l'amélioration de la nutrition et des résultats en matière d'alphabétisation pour les enfants du préscolaire et du primaire, en particulier des filles.

En effet, d'un montant de trente millions de dollars, soit environ quinze milliards FCFA, cette nouvelle contribution du gouvernement américain permettra au Programme alimentaire mondial (PAM), agence d'exécution, d'assister pendant cinq ans, cinquante-quatre mille élèves dans quatre cent-soixante-dix écoles. « Nous sommes fiers d'avoir comme partenariat le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation et le PAM pour la mise en œuvre du programme. Depuis 2004, notre département de l'agriculture a fourni plus de soixante-treize millions de dollars, soit environ quarante milliards FCFA pour l'aide en alimentation scolaire au Congo », s'est réjoui Todd Haskell, se félicitant de l'étroite collaboration existant entre les trois parties dans le cadre de l'amélioration de la qualité de vie des enfants au Congo.

S'étalant sur une période de cinq ans (2018-2022), McGovern-Dole interviendra dans les zones rurales de six départements du pays ayant les niveaux d'insécurité alimentaire et de malnutrition élevés et un taux de scolarisation en dessous de la moyenne nationale. Il s'agit de la Bouenza, de la Lékoumou, le Pool, les Plateaux, la Likouala et la Sangha, avec un accent particulier sur les écoles ORA (Observer, Réfléchir, Agir). Ainsi, le programme proposera une série d'activités structurantes, dont le renforcement institutionnel du ministère, la formation des enseignants, l'eau et l'assainissement dans les écoles. Il est également prévu l'utilisation des foyers économes en énergie, la formation en hygiène et en nutrition. Dans sa mise en œuvre, le gouvernement et le PAM s'appuieront aussi sur le savoir-faire de l'Unicef, de l'Unesco et de l'ACTED.

Pérenniser la politique d'alimentation scolaire

Paraphant la convention, le ministre Anatole Collinet Makosso, s'est félicité de la marque d'attention et d'altruisme du gouvernement américain à l'égard des enfants du Congo. Il a également salué l'action du PAM qui accompagné le plaidoyer du Congo en direction du gouvernement des Etats- Unis. « En posant cet acte, vous êtes certainement loin d'imaginer quel en est l'impact dans la société », a souligné le ministre, précisant qu'il s'agit d'une vraie problématique que le gouvernement met en œuvre.

Réitérant l'engagement du gouvernement, le ministre Makosso compte sur l'apport des différents acteurs car il s'agit également, a-t-il poursuivi, de favoriser la production locale pour la pérennisation de la politique d'alimentation scolaire.

Rappelons que le programme McGovern-Dole porte le nom de deux sénateurs américains à l'origine du projet. Le premier était démocrate du Dakota du sud et l'autre républicain du Kansas. En effet, en travaillant ensemble, au-delà des différences, ils ont su promouvoir l'éducation et la nutrition des enfants du monde.

L'autre activité de la journée a été le lancement de l'exposition photographique sur le thème de l'alimentation scolaire au Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Elle se déroulera du 1er au 7 mars de l'année.