Angola: Le Président sud-africain déjà à Luanda

Luanda — Le Président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est arrivé vendredi, à Luanda, pour une visite de travail de quelques heures, à l'invitation du Chef de l'Etat angolais, João Lourenço.

Le ministre des Relations Extérieures, Manuel Augusto, le gouverneur de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, et des diplomates de deux pays ont salué le Chef de l'Etat sud-africain à son arrivée à l'aéroport international 4 de Fevereiro.

A Luanda, l'homme d'Etat sud-africain tiendra une rencontre vers midi avec son homologue angolais.

C'est la première visite officielle de Cyril Ramaphosa depuis son élection à la présidence de la République par le Parlement sud-africain, le 15 février dernier à la place de Jacob Zuma.

L'Angola et l'Afrique du Sud sont les plus grandes puissances économiques et militaires de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Les deux pays disposent, entre autres instruments juridiques, d'un Accord général de coopération économique, scientifique et technique et culturelle, signé en avril 1998, et d'un Accord portant création de la Commission de coopération bilatérale, paraphé en novembre 2000.